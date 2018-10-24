Россия осталась без одного яйца

Как с волнением сообщают сегодня СМИ, на прилавках российских магазинов появились упаковки, рассчитанные на девять яиц.
А не на десяток, как привык отечественный потребитель со времен советской власти.
Судя по всему, это маркетинговый ход – не пугать покупателя повышением цены… пусть расстраивается уже дома, когда вскроет упаковку.
Шутники предлагают начать выпуск сигаретных пачек с 18-ю сигаретами и буханок хлеба с аккуратно отрезанным ломтем.
Впрочем, в каждой шутке лишь доля шутки… наблюдатели после нового года отметили уменьшение в объеме корма для животных, пива, икры и шоколада.
По прогнозам экономистов, цены на молоко и хлеб в ближайшее время вырастут приблизительно на 6%, на свинину и яйца — до 4%, на сахар — до 10-11%.
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