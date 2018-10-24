Зарплата руководителя call-центра в Архангельске - меньше, чем в Москве, но больше, чем в Вологде

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, руководитель call-центра в Архангельске в среднем получает 53 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 90 000 рублей в месяц, а питерский – 78 000 рублей в месяц.
Его коллега из Кирова получает в среднем 42 000 рублей, Вологды – 51 000 рублей, Петрозаводска – 54 000 рублей, Сыктывкара – 56 000 рублей, Мурманска – 62 000 рублей в месяц.
При этом к кандидату предъявляются следующие требования: обеспечение соответствия обработки операторами контактов с абонентами, установленным требованиям по производительности, результативности и качеству; контроль значений KPI работы группы и принятие мер в случае отклонений KPI от допустимых значений; оказание административно-технической поддержки операторам; контроль за соблюдением операторами производственной дисциплины; формирование положительного психологического климата в подчиненной группе и обеспечение лояльность операторов к организации.
Для того чтобы стать руководителем call-центра, необходимо: образование – среднее специальное или высшее; опыт работы в контактных центрах в должности оператора – не менее 1 года или опыт работы в контактных центрах на управленческих должностях – не менее 6 месяцев совокупно; знание целей и задач организации; знание организационной структуры сall-центра и порядка взаимодействия между call-центром и смежными подразделениями.