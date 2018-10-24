Экономика социализма – иллюзия обмана. То, о чём нам так много рассказывают

Как обычно, этот новый год начался с прогнозов. В основном, пессимистических – несмотря на рост того-сего, в основном абстрактного типа ВВП и макропоказателей, растут вполне конкретные цены, а также налоги. Причём первые по всем позициям, как на элитные иномарки, так и на товары первой-второй необходимости.
Говорят, по вполне объективным причинам – зарубежные санкции, цены на нефть… да по фигу потребителю!
За сим следует привычное – что делать? Либеральный вариант – сменить правительство и внешнеполитический курс с изоляционного на глобалистический. Радикальный – поменять сам строй. То есть, вернуть социализм в его сталинско-брежневском варианте, эти исторические периоды преподносятся, как наиболее благоприятные, при первом – порыв, при втором – стабильность.
Владимир Познер, человек, родившийся во Франции, выросший в Америке, всю взрослую жизнь служивший советской идеологии, но при этом остававшийся носителем западного менталитета (чудеса случаются), уверен, что проблема России в том, что ей руководят люди из советского прошлого – они просто не знают, как строить цивилизованный развитой капитализм: «Пока не произойдет смена поколений, пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится».
Это сколько же ещё ждать?! Тем более что по данным статистики число сторонников возвращения к социализму растёт с каждым годом. С моим и более старшим поколением понятно – ностальгия по молодости, когда даже ливерная колбаса по 40 коп. за кг. пахла по-другому, портвейн был слаще, и девчонки (мальчишки), с которыми шуры-муры, без морщин и вставных челюстей. Но те, кому чуть за тридцать… даже за сорок… причём не из райкомовских-горкомовских… их-то чем то время так завлекает?!
О свободе… свободе читать, смотреть, говорить, путешествовать… не буду, она не каждому нужна.
Но не зря говорят – в 91-м холодильник победил программу «Время», то есть, экономика одолела идеологию.
Любимый козырь адептов социалистического строя – бесплатное жильё. Государство строило… пусть медленно… но раздавало бесплатно, и это была одна из главных составляющих советской идеологии. Как и то, что все трудящиеся равны…
Стоп. Ложь и лицемерие. При Сталине начался резкий рост городского населения, без этого индустриализацию не поднять. И параллельно строительство помпезных жилых домов, до сих пор называемых сталинками. Квартиры из 2-3 комнат общей площадью 60-90 кв.м. на одну семью (коммуналками они стали позже, время шло, люди разводились-разъезжались-разменивались). Как вы думаете, их рабочим семьям давали, пусть даже мастерам и бригадирам? Нет, той самой партийно-чиновничьей номенклатуре, число которой росло параллельно с индустриализацией и городским населением. В более-менее привилегированном положении находился инженерный состав… до поры до времени.
А вот для новых пролетариев, вчерашних колхозников, строились целые барачные городки. Причём ставили их в непосредственной близи от строящихся производств, чтобы поспал-пожрал и снова на работу. С одной общей кухней на этаж. С туалетами прямого падения на улице. Без намёка на ванну. К слову, в них ютились не только пролетарии, но и учителя, врачи, библиотекари из заводского соцкультбыта. На сколько лет рассчитаны были эти хоромы? Многие дожили до хрущёвского панельного строительства. Как не относись к Никите Сергеевичу, но именно при нём начала происходить какая-то движуха, к людям стали относится не как к винтикам государственной машины, но к индивидуальностям. Кстати, при нём же появились и первые строительные кооперативы, при Сталине это было исключено – никакой собственности, только ИДЕЯ.
Слово БЕСПЛАТНО, конечно, завораживает. Но это жильё нельзя было ни передать по наследству, ни продать. В итоге оно стало мини крепостным правом, им власть привязывала человека к определённому месту. Из ведомственных квартир (были и такие) вообще могло выселить, что заставляло специалиста работать на обрыдшем производстве до морковкиных заговений (пенсии). А уж сколько личных драм с этим связано…
Причём БЕСПЛАТНЫМ жильё было в декларации, за всё бесплатное мы расплачивались своими копеечными зарплатами, когда на новый телевизор копили годами.
Что касается советской экономики в целом. В том виде она могла существовать исключительно в режиме закрытости от остального мира, отсутствием конкуренции в производстве товаров народного потребления. Упор делался на тяжёлую промышленность и оборонку. Вот только станки и ракеты – товары опять же абстрактные, их даже не потрогать, а куртка и туфли – вполне конкретные. Сегодня упомянутые адепты доказывают, что джинсы – это бездуховность, что свой внедорожник они запросто обменяют на ракету средней дальности… жила бы страна родная. Как хорошо болтать, когда никто в «Жигули» насильно не пересаживает.
Социализм – это плановая экономика, капитализм держится на рыночной. Дело в том, что мировая конъюнктура (мода ежи с ней) дама изменчивая, её никаким планом на месте не удержишь. Ну, а план – это десятки, если не сотни, заседаний-согласований, в советской практике любая модель ширпотреба рассчитывалась на 5 лет вперёд. Хотите вернуть? Пожалте снова за железный занавес. (Пример Китая и прочей Юго-Восточной Азии приводить не стоит, мы с ними из разных миров… да и руки из разных мест растут)
А ещё такая проблема, как отсутствие конкретного хозяина. Директор советского предприятия редко был заинтересован в сбыте, для него главное гнать мало кому нужную продукцию. Проблемы могли быть у директора магазина – торговать не умеешь – но он закрывал прорехи в торговом плане реализацией дефицита, что часто было связано с банальной уголовщиной (это к вопросу о высокой морали советского человека). Жила спекуляция, жила фарцовка, жили цеховики – все эти верные спутники товарного дефицита. Но вы представьте, сколько никому не нужного ширпотреба выпускалось, пылилось на складах и витринах, а потом утилизировалось. В масштабах 300-миллионной страны это гигантские деньги.
Да, при капитализме приходится вкалывать, хозяин бездельника или неумеху (встречаются необучаемые) держать не будет. И при социализме можно было стать передовиком и ударником производства, получать грамоты, переходящие вымпела и даже бесплатную путёвку в санаторий. Идиотизм ситуации заключался в том, что, халтуря на работе, рабочий фактически ничем не рисковал, как пролетария, как хозяина страны его почти невозможно было уволить (разве что спьяну спалит полцеха). Безработицы в стране не было декларировано (была, но скрытая и не по рабочим специальностям), зарплаты, пусть маленькие, но гарантированные. Помните андроповские рейды по пивным, кинотеатрам ни парикмахерским? Их быстро свернули, потому что поняли – в той системе по-другому и быть не может.
О советском колхозном счастье мне тоже есть, что сказать. Но в следующий раз…
Леонид Черток