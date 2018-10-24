Игорь Арсентьев (ЛДПР): ОСАГО - боролись с мошенниками, а наказали простых граждан

В Архангельское областное Собрание депутатов внесена законодательная инициатива о внесении изменений в ФЗ об ОСАГО. Суть изменений прокомментировал один из авторов инициативы Игорь Арсентьев, депутат от фракции ЛДПР:
«В последние несколько месяцев мы получили большое количество обращений от граждан, которые оформляли ДТП по так называемому «Европротоколу». Статьей 11.1 ФЗ об ОСАГО вводится обязанность виновника ДТП уведомлять страховщика о произошедшем ДТП в срок не более 5 рабочих дней, а статьей 14 вводится наказание за неисполнение этого требования в виде перехода права требования страховщику по возмещению всех затрат, связанных с выплатой страхового возмещения пострадавшему.
Введение этой нормы страховщики обосновывают борьбой с мошенничеством, связанным с выплатами страхового возмещения. Однако, по факту мы видим, что страдают от этой нормы закона добропорядочные автовладельцы. Примечательно, что регресс может в себя включать не только прямой ущерб, но и услуги по проведению независимой экспертизы, а также судебные расходы. При достаточно существенной стоимости полиса ОСАГО, у многих автовладельцев, пострадавших от этой нормы закона, возникает резонный вопрос, а зачем тогда вообще его оформлять, если все равно приходится полностью возмещать ущерб пострадавшему?!
При этом, даже после компенсации ущерба пострадавшему, человек зачастую не может вновь оформить полис ОСАГО, либо получает повышающий коэффициент, который существенно увеличивает его стоимость. Мы предлагаем снизить ответственность за не предоставление виновником своего экземпляра извещения о ДТП до 10% от стоимости страхового возмещения. Считаем, эту цифру соразмерной нарушению требований закона, указанных выше.
Также считаем необходимым и справедливым освободить от обязанности по уведомлению страховщика виновника ДТП, если и он и пострадавший оформляли полис ОСАГО в одной страховой компании. В этом случае права страховщика не нарушаются в принципе».