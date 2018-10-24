Парадоксы Архангельской области: Доходы населения падают - народ закупается к праздникам

По данным Архстата, 2018 году среднедушевой доход населения Архангельской области составил 30,5 тысяч рублей в месяц.
По данным статистики, к концу ноября среднемесячная зарплата одного работника в регионе составила 44 156 рублей. Это на 11,6% больше, чем год назад. Рост реальной зарплаты (с учетом изменения потребительских цен) составил чуть более 10%.
Несмотря на индексацию зарплат, доходы северян продолжают снижаться. Так, за 11 месяцев текущего года реальные доходы в Архангельской области упали на 5,1%.
Но, как ни парадоксально, торговые сети столицы региона отмечают небывалый наплыв покупателей в предпраздничные дни.