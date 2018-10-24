«Аквилон Инвест»: Федеральное признание и новые проекты

Председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов рассказал в интервью ГТРК «Поморье» о планах компании на 2019 год.
В 2018 году холдинг «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию более 150 тысяч кв. м недвижимости, в том числе: завершена комплексная застройка набережной в Архангельске, введен в строй самый высокий жилой дом в Архангельской области – ЖК «Империал», первые дома в Санкт-Петербурге – ЖК «КосмосSTAR» и 1-я очередь ЖК «4YOU», а также первый дом на острове Ягры в Северодвинске ЖК «Атмосфера». В этом году более 2 тысяч семей справили новоселье в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест».
Кроме того холдинг «Аквилон Инвест» стал первой созданной в Архангельске компанией, приступившей к одновременной реализации масштабных девелоперских проектов в Москве и Санкт-Петербурге.
- Мы отпраздновали 15 лет с момента создания нашего холдинга и в юбилейный год вышли на рынок столицы России, получив первое разрешение на строительство жилого комплекса в Москве – ЖК «Аквилон Парк» общей площадью более 50 тысяч кв. м. Тем самым компания еще раз подтвердила свой федеральный статус и серьезные намерения по дальнейшему развитию, - подчеркнул председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
Интервью с Александром Фроловым смотрите 28 декабря канале Россия24 в программе «Доброе утро Поморье!» с 7 до 8 часов.