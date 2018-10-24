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Пономарев подтягивает своих? Архангельский МУП "Водоканал" возглавил генерал по борьбе с наркотиками

После согласяе на концессию, которое дали депутаты Архангельской ГорДумы, у МУП «Водоканал» началась новая интересная жизнь.

На место уволившегося гендиректора Эдуарда Смелова (есть мнение, что его персона стала разменной в переговорах между концессионера и народными избранниками), пришел наркополицейский из Магадана. Сам же Смелов был из предпринимателей… за что один раз поплатился креслом гендиректора, правда, ненадолго.

Генерал-майор Павел Герасимов возглавлял УФСКН по Магаданской области до 2015 года, после чего был освобожден от должности приказом президента. Чем он занимался три последующих года, пока неизвестно. Само Управление было ликвидировано в 2017-м в связи с общей реструкторизацией системы МВД.

Остряки шутят, что Герасимов назначен на архангельский «Водоканал» с подачи городского депутата и сотрудника вышеуказанного МУП Сергея Пономарёва, активиста регионального отделения общества «Стоп-наркотик».

Впрочем, в этом есть логическое зерно. Если сегодня в Архангельске пить воду из-под крана, можно так одуреть…

27 декабрь 11:56 | : Экономика

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