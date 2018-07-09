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Строить нельзя запретить (казнить нельзя помиловать). И это всё о свалках

Тема строительства экотехнопарков на территории Архангельской области продолжает оставаться одной из самых… да что там… самой острой. Общество фактически разделилось на две части.

Первая, та, что ходит на митинги и грозит в социальных сетях акциями гражданского неповиновения, настаивает на том, что регион сам справится с проблемой. Их аргументация проста и незатейлива: сколько лет жили при трёхстах несанкционированных свалках, разбросанных тут и там… и ещё поживём, дай бог, не помрём. Ну да, временами горит, воняет, так привыкли, притерпелись. Главное, не думать, куда это всё потом девается, так проще и легче жить.

Вторая считает, что этим должны заниматься профессионалы. С соответствующим опытом, техникой и возможностями (прежде всего, финансовыми). Иначе очень просто скатиться до положения выгребной ямы, в которую постепенно превращается Челябинск, и уже потом выбираться из неё в авральном порядке.

Увы, мы в этом случае не уникальны. Вот данные печальной статистики: свалками занято более 7 млн гектаров земли в стране. Ежегодно на них вывозят свыше 250 млн кубометров только твёрдых коммунальных отходов. По подсчетам Министерства природных ресурсов РФ, на каждого россиянина приходится по 400 кг отходов в год. В среднем же российская семья, состоящая из четырёх человек, выбрасывает за год около 150 кг разного рода пластмасс, примерно 100 кг макулатуры и около 1000 стеклянных бутылок.

Страна опомнилась –  вовсю ведутся мероприятия по внедрению новой системы утилизации мусора, на которую все регионы должны будут перейти с 2019 года. Это регулирование на основе территориальных схем обращения с отходами и работы региональных операторов.

Однако уже ясно, не все, и Архангельская область в этом списке, успеют перестроить систему хранения отходов к 1 января. Не в последнюю очередь из-за непонимания, возникшего между исполнительной властью и части населения. Последние видят в происходящем исключительно чей-то злой умысел, неуважение к своим правам, даже насилие. Что, кстати, можно понять. Народу нашему в прошедшие годы так и не объяснили, почему весь цивилизованный мир давно пришёл к раздельному сбору мусора, россияне считают это западной блажью и придурью энтузиастов-экологов. Всё от того, что проблемой до последнего (критического) момента занимались активисты, а государство скромно стояло в сторонке и наблюдало получится – не получится и как получится. Увы, не последний пример нерасторопности государственной машины.

Вот и возникает у людей иллюзия – какие экотехнопарки, какие раздельные контейнеры?! Не в нашем это стиле…

Между тем местные экологи настаивают на том, что замусоренность нашего региона нуждается в жесточайшем контроле… иначе коллапс. Нужны спецполигоны, места перезагрузки, спецтранспорт и люди, профессионально обслуживающие всё это хозяйство (дополнительные рабочие места). Вот, что сказала руководитель экологического консалтингового центра Людмила Шошина в ходе ток-шоу «Позиция» (АГТРК «Поморье»): - Имеющаяся система обращения ТКО, хоть и работает сегодня, но с ситуацией не справляется. А методы решения этой проблемы могут быть разные. И в выработке этих методов население тоже должно участвовать! Например, сами жители могут участвовать в раздельном сборе отходов. Мы много говорим о новом регоператоре в сфере ТКО. Понятно, что если мы сами сегодня не хотим разделять отходы, то за нас это должен делать кто-то другой. И за это тоже придется платить. Насколько мы готовы к этому и насколько готов регоператор? Он просто не сможет этого сделать даже за деньги, потому что во многих районах области нет самих объектов размещения отходов, которые действуют на законных основаниях, имеют лицензию и включены в государственный реестр размещения отходов. Так что дело не только в деньгах и тарифах.

Или мнение эколога-эксперта Айман Тюкиной, представляющей интересы ОНФ, организации, которую президент наделил полномочиями контролировать исполнение его «майских указов»:

– Несанкционированные свалки в области растут даже не как грибы – как сорняки, с каждым днем.  Мусором завалены все территории, причем не только там, где нет действующих полигонов: взять, к примеру, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котласский район и так далее. Позиция граждан непонятна: мы сами мусорим, сами вывозим отходы в лес – это бесплатно, это рядом, и при том хотим жить в чистоте! Мы охотно киваем на Европу и запад: как там чисто и здорово, но и Европа не сразу пришла к этому. К чистоте они пришли через большие тарифы и большие штрафы. А на сегодняшний день я не припомню, чтобы физическое лицо у нас в области оштрафовали за то, что он устроил свалку. Получается, что наш мусор должно убирать либо правительство, либо органы местного самоуправления, у которых на это просто не предусмотрено средств. Поэтому, если появится ответственность именно физических лиц, то, возможно, мы наведем в этой сфере порядок.

Сравнение с Европой, кстати, вполне правомочно. Мы очень любим хвастаться тем, что на Руси в любом уважающем себя крестьянском дворе по субботам топилась баня, когда в те же века в просвещённой Франции лишь обливались духами да выливали из окон содержимое ночных горшков (пардон) прямо на парижские улицы. Это мы, недостойные потомки, растеряли всё былое преимущество в части гигиены…

И сегодня жители Поморья хотят ходить по чистой, убранной земле и не дышать миазмами. Но только речь заходит об организации мусорных полигонов, в головах переключается тумблер – нам это не надо, не хотим, мы вам не мусорщики! Что с удовольствием подогревается уже политической оппозицией, о чём мы говорили в материале про навальнят. Ловить рыбку в мутной воде ежеминутных народных настроений, отрицать, ничего не предлагая взамен - что может быть проще? А потом обижаемся, когда наш Архангельск называют тупиковым городом.

Сегодня тема строительства экотехнопарков, раздельный сбор мусора на самом острие общественного мнения. Потоком идут «круглые столы», общественные и депутатские слушания, эфиры на радио и ТВ, публикации в СМИ, в социальных сетях создаются специальные группы, где разворачиваются жаркие словесные баталии. Высказываются разные точки зрения, идут дискуссии, противники и сторонники перемен хлещут друг друга яркими образными фразами…

А тем временем нечистоплотный, а то и просто равнодушный ко всему обыватель, оглянувшись, выбрасывает вечерами мусор прямо под окнами домов, ему, видите ли, лениво дойти до контейнеров. Где-то рядом дымят городские свалки, в деревнях отходы валят в ближайшее болотце, фекальные стоки идут прямиком в Северную Двину. Новая система обращения с отходами в Поморье как не работала, так и не работает.

Интересно, много ли времени нам понадобится, чтобы это осознать? Или Поморье ожидает повторение челябинской мусорной катастрофы?

Леонид Черток  

26 октябрь 14:26 | : Экономика / Скандалы

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