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Дешевле не будет. В Архангельской области цены на отдых растут, как подорванные

Причём, как доложил Архстат, все его виды – от санаторно-оздоровительного до зарубежного.

За 9 месяцев текущего года услуги санаториев подорожали на 29.7% (причем еще хрен попадешь… об этом читайте здесь), путевки за границу – на 24.7% .

В остальных сферах цены тоже растут вверх, правда помедленнее - услуг городского автомобильного транспорта выросли на 12,9%, экскурсионных услуг - на 10,4%, услуг воздушного транспорта - на 8,7%, услуг правового характера - на 5,5%, жилищные услуги - на 2,8%, взносы за капитальный ремонт - на 5,4%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ - на 4,1%, содержание и ремонт жилья - на 2,5%.

Последняя грустная новость на эту тему – правительством Архангельской области принято решение о повышении предельного максимального тарифа на пригородном и междугородном сообщении с 1 ноября 2018 года

26 октябрь 09:46 | : Экономика

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