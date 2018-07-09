А существует ли сельское хозяйство в Архангельской области? Впечатления от выставки «Золотая осень»

Такой вопрос невольно возникает каждый раз, когда я вижу стенд родной Архангельской области на самой важной для регионов страны ежегодной сельскохозяйственной выставке «Золотая Осень». Ежегодно присутствую на выставке в силу своих профессиональных обязанностей. Вот уже третий год подряд наблюдаю, как мутирует стенд Архангельской области. То, что я увидел в этом году, кроме чувства жалости и стыда, ничего другого не вызывает. Надеюсь, прикрепленные фотографии подтвердят объективность моих слов.
Театр-то ведь начинается с вешалки. Взглянем на эту «вешалку». Небольшой стендик на обочине павильона, куда может дойти только самый упорный посетитель. На середине стенда стоит стол, за которыми несколько молодых людей (по-видимому, перспективные, эффективные менеджеры по управлению сельским хозяйством) весело общаются друг с другом, подливая в стаканчики Устьянские соки прямого отжима. При полном равнодушии к редким посетителям. Три баннера, один неработающий телевизор и боковая витрина. В витрине были выставлены три мешочка с картофелем, три чашки с оным же, что-то из продукции водорослевого комбината, лимонад и вода «Куртяевская». И это все достижения сельского хозяйства и пищевой промышленности Архангельской области, которые областные чиновники привезли на обозрение всей страны и иностранных гостей?!
Не поленился и посмотрел прописанные функции Министерства агропромышленного комплекса и торговли области. Кроме общих, стандартно-казенных фраз, например, малых форм хозяйствования, есть и другие. Как-то «повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры». И как исполнять эту функцию господам чиновникам, если количество деревень, сельское население Архангельской области сжимается как шагреневая кожа? Не помните, господа хорошие, что за последние 30 лет сельское население области сократилось на 40 % до уровня чуть более 250 тысяч человек? Может быть, основными функциями Министерства должны быть сохранение сельского народонаселения, в том числе, за счет стимулирования, развития и поддержки разных форм хозяйствования? Чтобы могли наши селяне работать, производить, перерабатывать продавать выращенное самими, или заготовленные дары природы, коими пока богата наша область. Тогда, смотришь, доход у селян появится, и занятость гарантированная будет. И народу в деревне, если не прибудет, то хоть не убудет.
Не имею права давать советы региональным и местным властям, не являясь сейчас жителем области. Но ведь делать-то что-то надо! Или не согласны? Конечно, можно ссылаться на вечную нехватку денег, специалистов, нежелание самих людей работать и т.п. и т.д. Но посмотрите на Белгородскую область. За полтора десятка лет превратилась в мясной цех страны. А как там живут деревенские жители! Мне могут возразить, ну, мол, хватил! Там же климат другой и земли ого-го. Тогда взгляните на соседнюю Вологодскую область. Одним только маслом завалила все продуктовые сетевые магазины в Москве. А в Архангельской области заливные луга бурьяном поросли, большинство полей, которые предки с трудом отвоевали у лесов, заброшены. Хочу вон купить в Москве воду «Куртяевскую», которую считаю одной из лучших, но не могу. Нет ее тут! Видимо, не может производитель пробиться на московский рынок.
На вопрос к одному из молодых людей на стенде, почему администрация не включит свой ресурс и не поможет с выходом на рынок, получил моментальное, очень интересное предложение: «Вот Вы и возьмитесь за это!». Полагаю, что после таких слов не нужно дополнительных аргументов, чтобы понять, почему архангелогородцы едят вологодское масло, пьют вологодское молоко, а житница области – Вельский район - пришла в упадок и к разорению своих сельхозпредприятий.
И хочется адресовать свои вопросы не к руководству профильного областного Министерства и даже не заместителям губернатора области (прошлогоднее обращение по итогам выставки, направленное Руководителю Представительства области в Москве, так и осталось без ответа в течении всего года), а к самому губернатору И.А. Орлову.
И еще обращаюсь к нему с просьбой. Найдите, пожалуйста, время запланируйте и побывайте в следующем году на выставке «Золотая Осень». Поверьте, не пожалеете. Там всегда бывает много Ваших коллег по цеху, у которых есть, чему поучиться, Да и не грех перенять их успешный опыт управления своим селом.
Игорь Анатольевич, и все-таки существует ли сельское хозяйство в Архангельской области? Формальный ответ Ваших чиновников не принимается.
Видите, что мне навеяла очередная сельскохозяйственная выставка «Золотая Осень»!
С уважением,
Александр Степанович Петровский,уроженец Архангельской области.