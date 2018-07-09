На мусорных полигонах в Архангельской области заработают все, кому не лень

Раскладку дает издание «Коммерсант».
Прежде всего, это Российские железные дороги (РЖД). За транспортировку 20 млн тонн мусора ежегодно из Москвы в Архангельскую область компания-монополист за первые 20 лет положит в карман не менее 20 млрд рублей.
Также не останутся внакладе владельцы специальным вагоном под транспортировку брикетов м отходами – минимум 5 млрд за тот же период.
Примерно так это выглядит:
…тариф для грузов второго класса на плече Москва—Шиес при минимальной загрузке составляет 43 тыс. руб. за вагон, или 1195 руб. за тонну. Возврат порожнего вагона обойдется в 24 тыс. руб., или 667 руб. за тонну, что в сумме дает 67 тыс. руб. за вывоз вагона мусора, или 1862 руб. за тонну. Ежедневный объем отгрузки составит 38 вагонов в сутки, минимальный объем доходов ОАО РЖД за год — практически 1 млрд руб.
Неплохо заработают и конкретные люди, ибо тарифы на подобные работы имеет устойчивую тенденцию к изменению в сторону увеличения.
Напомним, конкретно Архангельской области обещано 10 млрд инвестиций под мусорный проект плюс до 500 новых рабочих мест.