Веселая профессия - EVENT-менеджер. В Архангельске 35 000 в зубы

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, профессионал, занимающийся организацией деловых, спортивных и развлекательных мероприятий (или EVENT-менеджер) в Архангельске получает в среднем 35 000 рублей. В Москве зарплата данного специалиста достигает 64 000 рублей в месяц.
Ситуация в соседних городах следующая: в Вологде ивент-менеджер получает в среднем 33 000 рублей, в Кирове - 27 000 рублей, в Петрозаводске – 35 000 рублей, в Сыктывкаре – 36 000 рублей в месяц.
Справка. Помимо целого списка самых разнообразных навыков и качеств, event-менеджеру требуется внушительный бэкграунд из знаний и опыта. Если у вас нет большой команды (что случается часто), вам придется овладеть несколькими профессиями одновременно и постоянно совершенствовать себя в некоторых сферах.