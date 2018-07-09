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Юбилейная экскурсия: В дни 15-летия «Аквилон Инвест» приглашает на новостройки

20 октября холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов.

 

Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.

 

В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

 

В Архангельске помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPark» (ГринПарк) и ЖК «Зеленый квартал-2», а также сданного в эксплуатацию – и ЖК «ALPHA» (Альфа), участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE (Двина Хаус), а на пересечении ул. Садовая и пр. Обводный канал – один из первых в регионе интеллектуальных домов - ЖК iSadovaya (Ай Садовая).

 

В Северодвинске экскурсанты посмотрят квартиры в построенном ЖК «Шоколад», побывают на стройплощадках ЖК «Атмосфера» на острове Ягры, ЖК «PARUS» (Парус) (2-я очередь) на пл. Пашаева и ЖК «Nordica» (Нордика) на ул. Победы. Также участникам мероприятия расскажут о новом проекте холдинга «Аквилон Инвест» - ЖК «Clever» (Клевер), возведение которого началось на ул. Индустриальной – пр. Беломорский, а старт продаж состоится в ближайшее время.

 

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге порядка 600 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске и Северодвинске площадью порядка 100 тыс. кв. м.

 

18 октябрь 15:36 | : Экономика

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