Шиес: Более 10 миллиардов рублей и социальные обязательства получит Поморье от Москвы

Инвестиционный проект по созданию ЭкоТехноПарка в Шиесе признан приоритетным. Правительство Москвы и администрация Архангельской области объявили о планах создания современного ЭкоТехноПарка «Шиес» (Архангельская область, Ленский район).
Проект строительства в Ленском районе одобрен и включён в реестр приоритетных инвестиционных проектов Поморья. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции Архангельской области.
Участники проекта - Архангельская область, предоставляющая площадку под ЭкоТехноПарк, инвесторы - московское ООО «Технопарк» (в части объектов ЭкоТехноПарка) и Правительства Москвы (в части объектов социальной инфраструктуры).
Цель нового инвестпроекта в Ленском районе - ликвидация свалок путем построения современной инновационной инфраструктуры по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов Москвы и Архангельска с максимальными гарантиями отсутствия вреда экологии. Также проект позволит решить вопрос с потенциальным разрастанием существующих мусорных полигонов, загрузкой мусороперерабатывающих станций и неконтролируемым ростом незаконных свалок.
ЭкоТехноПарк в Шиесе будет построен только после проведения экологической экспертизы. На всех этапах реализации проекта будет проводиться тщательная оценка воздействия на окружающую среду, в том числе - путем разработки и согласования экологической экспертизы при участии жителей области, общественных организаций, экспертов и контролирующих органов (Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Министерства природных ресурсов РФ и др.).
Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт области - Урдома - находится на расстоянии 35 километров.Основным приоритетом проекта ЭкоТехноПаркаявляется решение проблем вывоза и утилизации ТБО с максимальными гарантиями бережного отношения к экологии и отсутствие бытовых неудобств для жителей.
В основу технологии положен опыт Великобритании. Сортировка и брикетирование происходит в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего уже в герметичных тюках брикетированный мусор отправляется по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения. Технологии сортировки, упаковки и накопления привнесут партнеры из Германии и Швеции, имеющие на двоих полувековой опыт работы с твердыми бытовыми отходами.
При эксплуатации объекта будет обязательно организована система экологического мониторинга, которая полностью обеспечит контроль за соблюдение требований природоохранного законодательства на всех этапах - погрузка, разгрузка, обслуживание очистных сооружений, железнодорожная инфраструктура.
Проект позволит привлечь в Архангельскую область масштабные инвестиции. Их общий объем оценивается в более чем 10,5 млрд рублей. При этом налоговые поступления за первые 6 лет работы ЭкоТехноПарка достигнут почти 1 млрд рублей. В эти поступления входят 237 млн рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 550 млн рублей будет выплачено в социальные фонды. Более 125 млн рублей составит один лишь земельный налог.
Кроме этого, реализация проекта «Шиес» позволит создать порядка 500 рабочих мест. Налоговые отчисления при работе предприятий будут производиться в местный и региональный бюджет, обеспечивая потенциал для реализации социальной поддержки населения.
По соглашению между регионами на средства правительства Москвы планируется обновить коммунальную и транспортную инфраструктуру в Архангельске, Урдоме (в том числе, обеспечение доступной переправы через реку для жителей) и Яренске.
Более того, в рамкахинвестпроекта запланировано развитие социальной и спортивной инфраструктуры (в том числе, создание медицинского учреждения в Урдоме), а также создание общественных пространств в столице Поморья и населенных пунктах Ленского района. Предполагается реализация иных социальных проектов по соглашению между правительствами Москвы и Архангельской области: два региона будут работать в режиме партнерства и постоянного диалога. Все параметры проекта будут находиться в открытом доступе
- При принятии решения мы ориентируемся не только на эффект, связанный с вложением средств, увеличение налоговой базы, созданием новых рабочих мест,что конечно немаловажно и создает условия для развития территорий, но и на ряд социальных проектов, которые вместе с мэрией Москвы, представителями Ленского района мы должны обсудить и выработать - отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов
По словам главы области, применяем в ЭкотТехноПарке самые передовые технологии позволят внедрять их и в региональной схеме обращения с отходами, что позволит обеспечить области экологическую безопасность.
Как подчеркнул руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасан Гасангаджиев, до настоящего времени никакой деятельности по размещению ТКО в районе Шиеса не проводилось.
- Мы сегодня впервые внесли проект на рассмотрение. Дальше он будет проходить все предусмотренные нормативными документами РФ экспертизы. Стротельство ЭкоТехноПарка и начало его экспулатации начнется только после проведения всех предусмотренных законом процедур - отметил Гасан Гасангаджиев.