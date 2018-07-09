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Им там жить. Олег Кодола пытается наладить диалог с главой МО "Соловецкое" Евгением Тютюковым

Участник Ассоциации «Вольное дело» блогер и независимый гид Олег Кодола долгое время находился в контрах с ГМО «Соловецкое» Евгением Тютюковым. Вплоть до судебных тяжб по поводу банного дела.

И вот первая попытка наладить конструктивный диалог… Кодола спрашивает, Тютюков отвечает:

- Для выполнения федеральной программы развития архипелага Президентом РФ был создан Фонд развития Соловков, а генеральным подрядчиком назначена компания «Алмаз-Антей». Скоро опять пойдёт большегрузная техника – краны, самосвалы и прочее. Существуют ли какие-то договорённости у администрации посёлка с «Алмаз-Антеем» по текущему ремонту дорог?
– Да, безусловно. Более того, это договоренности будут зафиксированы на бумаге, в рамках соответствующих соглашений. Концерн в лице своей «дочки» - ООО «Алмаз Антей Строй» вообще обещает очень внимательно относится к вопросам, важным для поселка. Могу сказать, что уже в этом году вклад организации в инфраструктуру составит более 15 миллионов рублей. Для нас это огромная сумма.

– На совещании патриарх выступал против расширения площади муниципалитета за счёт лесных территорий, призывая «не торопиться». Значит ли это, что патриарх в принципе против социально-экономического развития Соловецкого посёлка? Ведь развития без расширения не бывает.
– Абсолютно не согласен с тем, что РПЦ против развития поселка. Как ни парадоксально, сейчас главными «противниками» расширения территории поселка являются Минкульт России и ЮНЕСКО. Но важно понимать, что поселку лесные территории в принципе и не нужны. На существующем генплане и так огромную площадь имеют территории рекреационного назначения, которые нам только в нагрузку. Вполне обоснованным и логичным я вижу включение в состав поселка земель урочища Кирпзавода, - никто из участников процесса против этого не возражает. Да, нам существенно обрезали юго-восточную часть поселка, но обрезали не из того, что мы имеем, а из того, что мы хотели. То есть, во всех корректировках поселка, которые постоянно осуществляются, территория поселка… не поверите, растет.

– Соловки официально входят в список населённых пунктов АО с неустойчивой связью и интернетом. В посёлке есть много мест, где мобильный интернет практически отсутствует. В летний сезон нередки ситуации, когда пропадает обычная мобильная связь. Есть ли у посёлка хоть какие-то перспективы по развитию мобильной связи и интернета? Или надо ждать запуска спутников Илона Маска?
– В последние месяцы операторы сотовой связи значительно активизировались в этом направлении – это результат соответствующей работы Фонда. В следующем году должны зайти «Теле2», МТС обещают повысить качество и площадь покрытия, предпринимаются соответствующие меры. Здесь задачу администрации поселения я вижу в том, чтобы постоянно «теребить» вышестоящие власти и не дать эти вопросы замылить.

– В водопроводных кранах соловчан, в гостиницах, где живут десятки тысяч туристов, до сих пор течёт не питевая вода, а техническая… В каком году соловчанам и гостям ждать появления настоящей питьевой воды?
– Зная непростой расклад по ситуации со строительством систем водоснабжения и водоотведения в поселке – спрогнозирую это грандиозное по своему значению событие на 2020 год.

 

– Когда ОАО «Архречпорт» получило в концессию «грузовой причал», бывший глава МБУ обещал, что местные жители получат существенные скидки при заказе грузовых операций (у нас же всё-таки остров!). Тем не менее, скидок не видно, как и удобства разгрузки – соловчане, в основном, посылают мелкий груз для бытовых нужд, а площадка «Архречпорта» предназначена для сыпучих и строительных грузов. В результате все жители используют единственную возможность – судно «Даурия», которого явно не всегда хватает для доставки необходимого в быту. Может ли муниципалитет улучшить организацию доставки грузов с материка? Например, договориться с концессионером, чтобы тот на каждом рейсе возил, например, «соловецкий контейнер», предназначенный для сборных грузов жителей?
– Да, это хорошая идея – думаю, перевозчик вполне может на это пойти. Однако, как показывает практика, год на год не приходится, всегда трудно определить, когда формируется очередная баржа. Если груз не срочный, так можно делать. «Даурия» - тоже временная тема, никто нам не гарантирует, что она будет ходить дальше – это зависит от собственника. Вообще, думаю, с началом деятельности Фонда, произойдет определенное переориентирование по перевозке грузов в сторону Карелии – ведь для Фонда не имеет значения, какому региону отдавать предпочтение, там просто смотрят, как быстрее и дешевле (и удобнее для соловчан).

– Правда ли, что сумма концессии за «грузовой причал», через который переваливают строительные грузы по федеральной программе на сотни миллионов рублей, всего 300 тысяч в год? Если уж «так вышло», и бывший глава с депутатами утвердили это экономически невыгодное посёлку решение, то можно ли убедить удачливого концессионера взять на себя какое-либо социальное обременение? (фантазирую): например, оплачивать все ежемесячные взносы соловчан в детский сад… ?
– Насколько я помню, сумма, подлежащая уплате в областной бюджет по соглашению составляет 1 миллион рублей в год. Действительно, поселок от концессии прямого дохода в местный бюджет не получает. Однако сказать о том, что АО «Архречпорт» не помогает, нельзя. Они занимают очень активную социальную позицию – помогают школе, детскому саду, всегда дарят подарки, оказывают спонсорскую помощь, несколько раз зимой отправляли самолетами картошку и молоко… Для администрации их помощь выражается в бесплатных строительных материалах, в бесплатной доставке грузов, в пользовании техникой. Я доволен нашими взаимоотношениями.

 

– Фонд развития Соловков заказывал проведение социологических исследований летом, где меня также опрашивали в «глубоком» интервью. Смысл опроса был на поверхности: как сделать так, чтобы население уехало на материк? На совещании с патриархом некий священник Леонид говорил, что туризм на Соловках не нужен вообще – просто надо создать 7D-модель Соловков (приводил он в пример Большой Каньон) и показывать Соловки виртуально. Осенью на территории «Хутора Варяжский» гуляли две женщины, которые в разговоре со мной сказали, что они разрабатывают федеральную программу, по которой Соловки получат статус «РИМ» – религиозно-историческое место. И посетовали, что программа разрабатывается без общественного обсуждения. Муниципалитет знает о разработке программы по приданию Соловкам статуса религиозно-исторического места? Как придание такого статуса повлияет на жизнь посёлка и на развитие туризма?
– Вопрос очень важный. Из первых рук могу сказать определенно – никто никого никуда переселять и выселять не будет. Мои слова подтвердят те мероприятия, которые будут реализовываться на Соловках в ближайшие годы. Кроме практической отработки понятия религиозно-исторического места, в следующем году будет также подготовлена Концепция развития Соловков. По сути дела, широко обсуждать еще нечего, но такое обсуждение в следующем году обязательно будет организовано. Пока я не могу сказать, что это будет и какие режимы, какие ограничения, в каких границах будет предложено ввести. Наша задача будет состоять в том, чтобы все эти концептуальные вещи не отразились негативным образом на развитии туризма, правах и интересах местных жителей.

18 октябрь 12:44 | : Экономика

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