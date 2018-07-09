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Бунт учителей. Коллектив школы в Коношском районе пытается взять за горло министра образования Котлова

Кризис системы среднего образования в маленькой Климовской Коношского района Архангельской губернии начался с того, что старый директор подал заявление по собственному. Ну, а нового, того, что, как водится, назначали сверху, не принял педагогический коллектив – 13 педагогов заявили об уходе.

Подробности от издания «Регион 29»:

- На самом деле школу покинули семь педагогов, ещё трое изменили даты в заявлениях об увольнении, передвинув его срок на две недели. 17 октября стало известно, что новый директор школы написал заявление с просьбой от освобождения от занимаемой должности.
Ситуация явно далека от стабильной.

Сейчас ученики Климовской школы находятся на внеплановых каникулах. Чтобы разобраться в ситуации и вернуть учебный процесс в нормальный режим, министр образования региона Сергей Котлов принял решение направить в школу специалистов для проведения внеплановой проверки. Добавим, что они также дадут оценку работе районного управления образования.

Как сообщают в министерстве, Сергей Котлов намерен лично прибыть на место и встретиться не только с педагогами, но и с родителями учеников.

Между тем, наблюдатели скептически относятся к перспективам такого школьного бунта. С одной стороны, потеря такого количества преподавателей парализует весть учебный процесс, а с другой уволившиеся вряд ли найдут работу по специальности по адресу своего проживания.

Ко всему прочему, есть информация, что работникам Климовской школы устанавливались дополнительные премиальные выплаты, не предусмотренные положением об оплате труда. Есть, с чем разбираться…  

18 октябрь 12:22 | : Экономика / Происшествия / Скандалы

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