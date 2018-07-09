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PR-менеджер в Архангельске... круче, чем в Кирове

По данным Исследовательского центра Superjob, специализирующегося на поиске высокооплачиваемой работа, менеджер по PR в Архангельске получает в среднем 34 000 рублей в месяц. В Москве зарплата данного специалиста достигает 63 000 рублей в месяц.

Ситуация в соседних городах следующая: в Вологде менеджер получает в среднем – 33 000 рублей, в Кирове – 26 000 рублей, в Петрозаводске – 35 000 рублей, в Сыктывкаре – 36 000 рублей, в Мурманске – 40 000 рублей в месяц.

PR-менеджер – из ничего сделать что-то, интересное целевой аудитории. Работает с политиками, звездами шоу-бизнеса, компаниями и даже общественными организациями. На отечественном рынке труда эта профессия появилась только с приходом капитализма. Во многих гуманитарных вузах открыты соответствующие факультеты. Хорошо совмещается с профессиями журналиста и режиссера.

18 октябрь 07:11 | : Экономика

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