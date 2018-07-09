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Kitty Kat вам в помощь. В 2019 году Архангельск может остаться без мойвы

А всё по тому, что в 2019-м году может быть запрещен вылов этого вида рыбы в Баренцевом море.

Именно баренцевская мойва чаще всего попадает на стол к архангелогородцам, пояснили редакции ее торговые консультанты.

На запрете будут настаивать ученые России и Норвегии, которые провели совместный анализ ее популяции и зафиксировали сокращение косяков этой рыбы по сравнению с 2017 годом.

«В этом году запасы мойвы малы, но катастрофического падения нет. Россия и Норвегия придерживаются общего мнения, что мойва прежде всего должна быть пищей для других видов. Мы можем открыть промысел, только если увидим избыток мойвы после потребления треской и другими видами», поясняет Barents Observer

Впрочем, опрошенные редакцией наблюдатели не собираются грустить по этому поводу. «Главное, не треска и, тем более, не семга… а кошки Китти Кэтом обойдутся», - бодро заявляют они.

 

15 октябрь 13:27 | : Экономика

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