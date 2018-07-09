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Страсти по Кустурице (окончание). Чем закончился спор юриста с директором Поморской филармонии?

Виктор Ергин, юрисконсульт:

У меня есть для Вас замечательная просто удивительная и радостная для КАЖДОГО из Вас новость- я возвращаюсь на работу в Поморскую филармонию! Возвращаюсь очень скоро (планируется с 01.11.2018 г.) на свое законное рабочее место в свой РАБОЧИЙ кабинет. Но сначала обо всем по порядку. Я расскажу Вам правду и все так, как есть. Дорожу Вашим доверием ко мне, уважением, сочувствием и дружеской поддержкой!

В этот четверг в 15 часов я пришел на ТРЕТИЙ уже прием в Приемную Губернатора Игоря Анатольевича Орлова, честно говоря, без особой надежды на победу и успех. Меня там ждал специалист Министерства культуры области и министра культуры области Лев Александрович ГРУЗДЕВ.

Я был готов к этому приему. Еще утром в этот же день я позвонил в Контрольно-ревизионную инспекцию области и поговорил по телефону с ведущим специалистом КРИ Еленой Юрьевной Лебедевой, которая и проводила внеплановые проверки Филармонии по моим обращениям в августе и сентябре 2018 года. Обращаю Ваше внимание и ди⁠ректора Поморской филармонии Василия Сергеевича ЛАРИОНОВА, что обе мои жалобы был полностью на все 100% признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению. И по Кустурице (в августе), и по сентябрьским органным и симфоническим концертам КРИ
были установлены и доказаны новые причем довольно грубые нарушения Закона о контрактной системе. Как итог, в октябре 2018 года КРИ Архангельской области планирует к возбуждению 2 административных дела в отношении ди⁠ректора Филармонии, за которые в общей сложности ему грозит штраф не менее 50000 рублей. Все необходимые копии и документы (ответы КРИ, справки по проведенным внеплановым проверкам) я взял.

Итак, как юрист и закупщик- я победил! Выиграл два дела, два процесса, два дела будут заведены. Как профессионал и бывший работник я не подвел ни ди⁠ректора ни свое Учреждение! Мы не можем, не имеем право РАБОТАТЬ некачественно, непрофессионально, халявно, невнимательно небрежно, бестолково и незаконно! Мы же все с Вами, как Вы знаете, работаем с БЮДЖЕТНЫМИ средствами, в том числе. Это средства людей, жителей Архангельской области, наших с Вами зрителей и слушателей.

Личный прием 11 октября 2018 года и наша беседа с представителем Министерства культуры области Львом Александровичем ГРУЗДЕВЫМ продолжались почти 50 минут. В 15.50 я покинул приемную губернатора.

ПО ИТОГАМ ЛИЧНОГО ПРИЕМА МЫ УСЛЫШАЛИ И ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА, И ПРИШЛИ К СЛЕДУЮЩИМ ВЗАИМНЫМ ВЫВОДАМ И РЕШЕНИЯМ:

  1. Поморская филармония "работает" в 2018-м году с нарушениями Закона о контрактной системе. Данные нарушения повторяются из месяца в месяц, начиная с января 2018 года и по октябрь 2018-го года. Внеплановые проверки УФАС и КРИ это доказали и показали со всей очевидностью и наглядностью.
  2. Главный бухгалтер Учреждения культуры области "Поморская филармония" не способна исполнять обязанности юриста, юрисконсульта и не может, НЕ В СОСТОЯНИИ проверять договора Филармонии и контракты по концертам, которые проводит Филармония, на предмет их соответствия или несоответствия закону и действующему гражданскому законодательству.
  3. Поскольку именно главный бухгалтер дает указания и поручения "специалисту по закупкам", той девушке, которая СЕЙЧАС сидит на моем рабочем месте в моем рабочем кабинете и "работает" числится "юрисконсультом", то получается следующее:

а) специалист по закупкам (контрактный управляющий) слепо и беспрекословно исполняет прямые поручения и задания Ермаковой, как итог, нарушается закон и закупки проводятся незаконные и необоснованные. То есть, неверное и ошибочное толкование и понимание Закона о контрактной системе главным бухгалтером толкает Филармонию в бездну и пропасть и приведет рано или поздно к срыву концертов или их отмене. Как собственно чуть и не произошло в сентябре 2018 года когда Филармонией была ПРОВЕДЕНА ЗАКУПКА НЕ ТЕМ СПОСОБОМ - ТО ЕСТЬ ОШИБОЧНО, НЕВЕРНО, НЕЗАКОННО И НЕОБОСНОВАННО БЫЛ ВЫБРАН СПОСОБ ЗАКУПКИ ПО СЕНТЯБРЬСКИМ КОНЦЕРТАМ, ЧТО МОГЛО ПРИВЕСТИ И ПРИВЕЛО БЫ К ИХ НЕМИНУЕМОМУ СРЫВУ ИЛИ ОТМЕНЕ, если бы я быстро через КРИ и УФАС не вмешался в данную ситуацию и не спас Поморскую филармонию от краха, и позора, ди⁠ректора- от увольнения. Тот контракт просуществовал только 2 дня, а потом Вера Михайловна признала, что я опять оказался как специалист прав!

б) концерты Филармонии могут быть сорваны или отменены В ЛЮБОЙ момент и в ЛЮБОЙ день. УФАС может приостановить заключение контракта по ЛЮБОЙ незаконной и необоснованной закупке.

в) Учреждение культуры "Поморская филармония" более 9 -ти месяцев РАБОТАЕТ БЕЗ ЮРИСТА! Договора и контракты, которые ложатся на подпись ди⁠ректору Василию Сергеевичу ЛАРИОНОВУ не прочитываются вдумчиво и внимательно ЗОРКИМ и внимательным "юридическим" глазом, там не выявляются противоречия, не проводится полный и детальный анализ соответствия контракта техническому заданию, а технического задания- смете или расчету цены контракта, не проводится КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ и КАЧЕСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ, АКТАМИ, РАЗМЕЩАЕМЫМИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЗАКУПОК В ЕИС. Как итог, документы на сайте закупок РАЗМЕЩАЮТСЯ в незаконном виде и форме, без подписей и печатей, неряшливо подготовленные и не вычитанные, с противоречиями и неувязками. Это установлено в ходе внеплановых проверок КРИ и УФАС Архангельской области. Например, было установлено в августе 2018 года, что Акт выполненных работ по 1-му этапу контракта с Кустурицей был ОШИБОЧНО и небрежно размещен "контрактным управляющим" Поморской филармонии БЕЗ подписи и БЕЗ печати поставщика- организатора концерта Эмира Кустурицы- ООО "Балканская музыка". Цена такой "небрежности" или "ошибки", как мне сказали в КРИ специалисты в четверг, 11.10.2018 г. когда я заходил к ним до приема- штраф на ди⁠ректора 20 тыс.руб. Цена неправильно и незаконно выбранного "способа" закупки по сентябрьским концертам Филармонии - штраф 30 тыс.руб. на ди⁠ректора. Так тоже мне сообщили специалисты в КРИ. Я более чем уверен, что провести закупку по сентябрьским концертам ИМЕННО таким способом ПОРУЧИЛА новому "специалисту по закупкам" главный бухгалтер Учреждения В.М.Ермакова. Чтобы соблюсти "пороговые значения" закупок по году, про которые я ей чуть раньше писал. Но все опять сделано было бестолково, коряво, непрофессионально и небрежно, в результате незаконный и необоснованный контракт по сентябрьским концертам, заключенный 3 сентября, пришлось расторгать с ИП Вишнякова Антонина Викторовна уже на следующий день. - 4 сентября 2018 года. Вера Михайловна услышала ЗВОН про необходимость соблюдать ПОРОГОВЫЕ ограничения по году по закупкам до 400 тыс.руб, но не поняла и не вникла в то, что заключить контракт на ИСПОЛНЕНИЕ произведений на концерте можно только с ФИЗИЧЕСКИМ лицом- непосредственно артистом- вокалистом или инструменталистом! И никак иначе. КРИ установила и доказала это. Моя жалоба была снова УДОВЛЕТВОРЕНА.
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На сегодняшний день ситуация следующая, друзья и коллеги. Рассмотрение дела в УФАС перенесено на 31.10.2018 г. В этот день в 9 утра в УФАС приглашен ди⁠ректор Поморской филармонии- нарушитель закона, а на самом деле просто человек, который слепо и безосновательно поверил Вере Михайловне, а она его подвела и обманула). Ди⁠ректора ждет ПЕРВЫЙ лет за 5-7 работы Филармонии штраф по закупкам- 20 тыс.руб.

Как только ди⁠ректор Поморской филармонии Василий Сергеевич ЛАРИОНОВ, человек, которому я доверяю и которого уважаю, будет привлечен к административной ответственности, Министерство культуры области как его работодатель привлечет его еще и к ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ответственности. Эта система наказаний ди⁠ректоров областных учреждений культуры, как мне сказали на приеме, отработана достаточно жестко и четко.

То есть получил административный штраф - получи лишение премии за месяц.

При этом главный бухгалтер Учреждения, наша замечательная и честная Вера Михайловна Ермакова не заплатит ни 1 рубля. Она же не руководитель!

А одних нарушений и штрафов по моим самым скромным прикидкам вместе УФАС и КРИ выявлено уже более чем на 100 тыс.рублей!

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ И КОМПЕНСИРОВАТЬ ДИ⁠РЕКТОРУ ПОМОРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ВСЕ ЭТИ ПОТЕРИ И ФИНАНСОВЫЕ, И РЕПУТАЦИОННЫЕ?

P.S. От себя редакция ИА RUSNORD сообщает, что ранее директор Поморской филармонии Василий Ларионов отказался вступать в дальнейший диалог с Виктором Ергиным, так как сомневается в адекватности последнего. Впрочем, рассчитываем на развернутое интервью с первым…

(на фото: Ергин победитель)

15 октябрь 08:30 | : Экономика / Скандалы

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