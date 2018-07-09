Архангельский морской порт прибавил обороты

Рост грузооборота морского порта «Архангельск» в текущем году составил 20.5%, и превысил 2.2 млн тонн.
Но в этой категории первенство продолжает держать Мурманский порт, через который прокачали 40.8 млн тонн.
Грузооборот порта Кандалакша, что в Мурманской области вырос до 1.5 млн тонн… но это, судя по всему, за счет мощной разовой поставки.
Всего же по данным Ассоциации морских торговых портов России, с января по сентябрь 2018 года морские терминалы Арктического бассейна перегрузили 62,5 млн тонн грузов, что на 15% больше грузооборота аналогичного периода 2017 года