Специалист технической поддержки в Архангельске - зубы на полку

Продолжаем знакомить читателей со средней стоимостью тех или иных специалистов в Архангельске.
По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист техподдержки в столице Поморья может рассчитывать на зарплату 27 000 рублей в месяц. В Вологде средняя зарплата данного специалиста составляет 26 000 рублей, в Кирове - 21 000 рублей, в Петрозаводске – 28 000 рублей, в Сыктывкаре – 29 000 рублей, в Мурманске – 32 000 рублей в месяц.
В Москве специалист техподдержки получает в среднем 50 000 рублей в месяц.
Специалист по технической поддержке или поддержке пользователей (эникейщик) – это специалист по компьютерам, обычно помощник системного администратора, помогает пользователям в ситуациях «press any key to continue» («для продолжения нажмите любую клавишу»).