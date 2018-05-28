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«Аквилон Инвест» предлагает мировые стандарты обслуживания жилья

Созданная холдингом «Аквилон Инвест» управляющая компания «Синергия», заключила соглашение о сотрудничестве с УК «ЮИТ Сервис» - одной из крупнейших организаций на рынке услуг ЖКХ в России.

 

- Рост качества проектов новых жилых комплексов требует адекватного уровня управления уже построенными и сданными домами. Поэтому холдинг «Аквилон Инвест» создал собственную управляющую компанию «Синергия» для обслуживания своих жилых домов. В качестве партнера мы выбрали компанию «ЮИТ Сервис», которая сейчас обслуживает наш первый построенный в Санкт-Петербурге дом – ЖК «КосмосSTAR». Мы стремимся к тому, чтобы стандарты обслуживания наших жилых комплексов соответствовали высоким мировым требованиям.  Это очень важно для формирования в Архангельске и Северодвинске рынка жилищных услуг нового поколения, - отметил генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.

 

УК «ЮИТ Сервис» является частью финского концерна «ЮИТ», крупнейшего иностранного застройщика жилья, работающего на российском рынке более полувека. Компания обслуживает жилые дома в Москве и Московской области, Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону и Казани. Также УК «ЮИТ Сервис» прочно зарекомендовала себя на рынке Санкт-Петербурга. В северной столице компания уже 10 лет работает как надежный поставщик качественных услуг. Стандарты обслуживания опираются на большой опыт управления современными качественными жилыми зданиями и максимально нацелены на создание комфортных условий проживания. Сервисные компании ЮИТ являются для своих клиентов «единым окном» при обращении по различным вопросам, связанным с проживанием и получением дополнительных услуг.

 

В соответствии с соглашением о партнерстве компания из Санкт-Петербурга поделится опытом с УК «Синергия» в части внедрения современных технологий передачи данных по учету коммунальных ресурсов, что не только позволяет перейти на прямые расчеты с поставщиками тепла, электроэнергии и воды, но и исключить человеческий фактор из процесса начисления платежей.

 

- Опыт взаимодействия холдинга «Аквилон Инвест» со сторонними управляющими организациями и создания ТСН выявил ряд негативных моментов, связанных, прежде всего с качеством обслуживания домов. Поэтому решение создать собственную управляющую компанию, было продиктовано не желанием получить дополнительную прибыль, а готовностью обеспечить полноценную эксплуатацию и содержание наших жилых комплексов, - подчеркнул Алексей Попков.

 

Сейчас УК «Синергия» обслуживает несколько домов в Архангельске и Северодвинске. Кстати, в городе корабелов на ЖК «Пионер» после более чем года эксплуатации собственники приняли решение о смене управляющей организации и заключении договора с УК «Синергия». В итоге все технические проблемы на доме полностью решены, инженерные системы работают в штатном режиме.

 

Немаловажно, что УК «Синергия» предоставляет полный спектр коммунальных и эксплуатационных услуг с момента получения жильцами ключей от квартиры. Несомненно, специалисты созданной застройщиком УК, лучше разбираются в сложном технологическом оборудовании, чем работники сторонних организаций. В то же время холдинг «Аквилон Инвест» будет наравне с жильцами контролировать качество работы УК «Синергия» и заинтересован в сохранении своего позитивного имиджа. По вопросам эксплуатации и текущего ремонта собственнику квартиры легко будет взаимодействовать с УК «Синергия» через специальное мобильное приложение. Сервис гарантирует заинтересованность сотрудников в оперативном выполнении всех заявок и положительной оценке жильцов.

 

Особенно важна слаженная работа профессионалов УК «Синергия» в деле обслуживания домов, построенных по уникальным проектам. Например, первого в Архангельске высотного жилого здания – ЖК «Империал». Сложное инженерное оборудование - системы тепло- и водоснабжения, скоростные лифты, пожарная сигнализация и комплексы видеонаблюдения предъявляют высокие требования к их повседневной эксплуатации. При этом не обойтись без тесного взаимодействия с застройщиком. Именно такую синергию и обеспечивает входящая в холдинг «Аквилон Инвест» управляющая компания. К слову, собственники квартир в ЖК «Империал» могут выбрать УК «Синергия» на общем собрании. Голосование продолжается до 16 октября.

09 октябрь 12:47 | : Экономика

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