Откровения хедхантеров. Специалист по информационной безопасности - нужен ли ты Архангельску?

По данным сервиса поиска высокооплачиваемой работы Superjob, специалист по информационной безопасности в Архангельске в среднем получает 45 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 83 000 рублей в месяц.
Ниже зарплата у представителя этой профессии и по сравнению с Петрозаводском и Сыктывкаром, где данный специалист получает, в среднем, 46 000 рублей и 47 000 рублей соответственно.
В Омске зарплата еще ниже архангельской – 44 000 рублей.
Стоит отметить, что в вузах и колледжах на данную специальность, как правило, самый высокий конкурс.
Наблюдатели отмечают, что московские зарплаты практически по всем позициям меньше архангельских.
А потом кто-то удивляется, что народ уезжает…