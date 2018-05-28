Коммерцией Архангельского водорослевого комбината теперь рулит... Кудрин

Кудрин, да не тот, хотя тоже Алексей. Новый коммерческий директор Архангельского водорослевого комбината лишь двойной тезка главы Счетной палаты, которого архангелогородцам приятно числить своим земляков (хотя он только учился здесь в школе).
Также на комбинате появился новый генеральный директор Александр Русанов.
Не надо беспокоиться за судьбу бывшего областного министра сельского хозяйства и торговли Алексея Коротенкова… он был и остается исполнительным директором предприятия. О его пробивных и профессиональных возможностях говорят… разное.
Напомним, «Архангельский опытный водорослевый комбинат» находится во владении фирмы из Мурманска, работает на местном сырье беломорского происхождения и выпускает свою линейку косметических средств, а также пищевых добавок.
Получил всероссийскую известность после того, как его названием тыкала в лицо Путину на встрече президента с журналистами пресс-секретарь КРАО Елена Ларионова… впрочем, так и оставшаяся незамеченной.