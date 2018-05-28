Капремонт фасадов по технологии бескаркасного утепления в Северодвинске - разве не красиво?

Северодвинск можно поздравить с почином - капремонт фасадов здесь получился ярким, красивым, энергоэффективным и долговечным.
Вот такая красота уже украшает квартал улиц Тургенева и Чехова. Сегодня комиссия принимает работы по бескаркасному утеплению фасадов панелями #thermolandпо первым трем домам – на ул.Тургенева, 7 и Чехова, 3 и 5.
На выходе еще два дома, находящиеся рядом.
Работы вела новосибирская компания РТ-Строй, все выполнено очень быстро, с минимальными неудобствами для жителей и с хорошим качеством.
В ближайшие дни начнутся работы еще по пяти домам, это ул.Гайдара, 1, 3, 4 и пер.Восточный 3 и 5. По 11 домам – на ул.Южной, 136, 138, 140 и пер.Русановскому, 1,2, 4, 5, 6, 7, 11 и 12 завершаются конкурсные процедуры.
И пусть никого не волнует, что работы придется вести в осенне-зимний период – производитель панелей #thermoland и специалисты компании РТ-Строй дают гарантию, что на качество это никак не повлияет.
Всего же в Северодвинске по этой технологии будут отремонтированы фасады 28 домов. В остальных муниципальных образованиях, увы, намного меньше – один дом в Архангельске, три в Новодвинске и еще один в поселке Катунино Приморского района.
«Ремонт фасадов по такой технологии – это в том числе и сохранение ограждающих конструкций самого дома. Помимо утеплителя мы ставим плотный материал, который обеспечивает защиту от ультрафиолета, от прямого попадания влаги, от ветровой нагрузки, - то есть мы ставим барьер всему тому, что разрушает непосредственно саму конструкцию дома. Такие защитные мероприятия продлевают и сроки службы любого многоквартирного дома. Поэтому здесь два очевидных плюса: экономия за ЖКУ и продление сроков эксплуатации дома», - отметил директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.