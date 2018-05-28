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WEB-дизайнер в Архангельске... лучше переехать в Москву

По данным сервиса поиска высокооплачиваемой работы Superjob, WEB-дизайнер в Архангельске в среднем получает 43 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 80 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии и по сравнению с Петрозаводском, где WEB-дизайнер получает 44 000 рублей в месяц и с Сыктывкаром – 46 000 рублей.

Однако архангельский WEB-дизайнер выигрывает по сравнению с омским, у которого средняя зарплата составляет 42 000 рублей в месяц.

WEB-дизайнер - человек творческой профессии, совмещающий мастерство художника, программиста и творца.

 

03 октябрь 08:35 | : Экономика

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