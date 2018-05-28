Фонд капремонта Архангельской области присмотрел на съезде в Перми новую технологию ремонта мягких кровель

27-28 сентября 2018 года в городе Перми прошел V Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Главное, что было отмечено в ходе съезда и со стороны Минстроя, и со стороны Фонда содействия и реформирования ЖКХ и самих регоператоров, это то, что система капитального ремонта, которая еще пять лет назад казалась неподъемной, состоялась. И это бесспорный итог работы всей #командакапремонт за минувшие пять лет.
В течение двух дней участники мероприятия обсуждали правоприменительную практику в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, вопросы стандартизации и технической политики, цифровизации и обеспечения открытости систем капремонта, повышения энергетической эффективности жилищного фонда, устойчивости функционирования региональных систем капремонта, кадрового обеспечения и другие актуальные темы. Во Всероссийском съезде приняли участие более 400 представителей 79 субъектов РФ.
Сегодня каждый шестой дом в России отремонтирован по программе капитального ремонта, об этом было заявлено с трибуны форума замминистра строительства и ЖКХ РФ Андреем ЧИБИСОМ. А стоимость выполненных работ с момента запуска программы в 2014 году превышает несколько сотен миллиардов рублей. Всего в стране отремонтировано 135 000 домов, общая площадь этого жилья составляет 450 миллионов квадратных метров, на которых проживают более 17 миллионов человек. Собираемость взносов за капремонт сегодня составляет по стране 92% - и это очень хороший результат для этой молодой системы.
Архангельскую область на юбилейном съезде региональных операторов представлял заместитель директора Фонда капремонта Михаил ХАБАРОВ. Отрадно, что наш регион занимает стабильно средние строчки в рейтинге регоператоров, а по ряду показателей, например, по собираемости, первые. Кстати, на сегодня каждый десятый дом, включенный в программу капремонта в Архангельской области, отремонтирован.
Самым масштабным проектом модернизации жилфонда в истории страны назвал систему капитального ремонта министр строительства РФ Владимир ЯКУШЕВ. Выступая на итоговой пленарной сессии съезда, он подчеркнул, что программы капитального ремонта МКД успешнее реализуются при тесном сотрудничестве властей муниципалитета и региона, а также граждан и управляющих компаний.
«Наши коллеги из ряда регионов рассказывали о своей успешной работе в «связке» с муниципалами и региональной властью, когда главам муниципалитетам и чиновникам от ЖКХ реально важно то, что получается на выходе, - рассказывает Михаил Хабаров. – По сути, МО выступают в роли технических заказчиков и дублируют функции строительного контроля. К сожалению, в нашей области пока такой практики в крупных городах нет. А вот в районах области мы можем говорить о том, что муниципалитеты нам сильно помогают. Прежде всего, я говорю о юге Архангельской области, где власти на местах очень трепетно относятся к тому, как работают на их объектах наши подрядчики».
С министром ЖКХ Владимиром Якушевым собравшиеся также обсудили финансовые вопросы. По мнению федерального чиновника, за пять лет системе капитального ремонта удалось набрать темп работы и выявить «узкие места». Сейчас необходимо решить проблемы с планированием и финансовой стабильностью.
Важно, что на форуме у регоператоров была возможность напрямую обратиться к министру и его заму, а все предложения из регионов высокие чиновники брали «на карандаш».
«Министерство строительства и ЖКХ РФ понимает происходящее в регионах, знает, что происходит. Хочу поблагодарить за то, что вы прислушиваетесь к регионам», — отметил губернатор Пермского края Максим РЕШЕТНИКОВ.
Он подчеркнул необходимость пересмотра программы капитального ремонта. В некоторых регионах при формировании краткосрочной программы учитывается еще и собираемость платежей с конкретного дома. В первую очередь, ремонт делается там, где люди хорошо платят. Также необходима детальная проработка механизма капитального ремонта, который делают в домах, имеющих отдельные спецсчета. Поскольку в таких случаях существует риск намеренного мошенничества или нечаянных ошибок.
Неоднократно на форуме звучала общая для страны проблема с предаварийными домами — например, шлакоблочными двух-трехэтажками. Если взяться за их ремонт, то на это будут потрачены все деньги на ближайшее десятилетие. Сейчас такие дома стараются включать в программу реновации территорий — то есть сноса и расселения, но Архангельская область вряд ли когда-нибудь дождется чего-нибудь подобного.
В целом, заместитель руководителя Фонда капремонта Архангельской области Михаил Хабаров отметил, что V Всероссийский съезд региональных операторов стал площадкой для серьезного диалога между регионами и федеральным центром, а также позволил обменяться интересными практиками. Так, в Архангельской области задумались о том, чтобы внедрить опыт Уфы и ряда других регионов по ремонту мягких кровель.
«Вместо устаревшей мягкой кровли, которая даже после капремонта долго не прослужит, наши коллеги делают новую технологичную крышу, выполняя ее из сплошного 2-х миллиметрового металла, смонтированного на прочный сварной каркас. Такой вид крыши более долговечен, срок службы составляет 50 лет. В нашей области, где большая часть года снег и дожди, этот опыт будет очень востребован», - считает Михаил Хабаров.
Он отметил, что важным преимуществом этого вида кровли является то, что монтаж конструкций можно проводить в любое время года. Воздух в чердачном помещении вентилируется за счет установленных двустенных металлических дефлекторов, а также продухов по периметру жилого дома. А благодаря специальным температурным швам, кровля будет более устойчива к линейному расширению металлического покрытия.