Юбилеище от "Аквилон Инвест": Нам - 15, покупателям - 20

В начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности.
В юбилейный месяц при бронировании квартиры в жилых комплексах ЖК «Империал» (2-я очередь), ЖК «Green Park» (1-я и 2-я очередь), ЖК «Зеленый квартал» (2-я и 3-я очередь) в Архангельске и ЖК «Parus» (2-я очередь), ЖК «Атмосфера», ЖК «Nordica» в Северодвинске действует специальная скидка в 20%.
- Мы предлагаем большой выбор квартир, которые можно приобрести как в строящихся, так и в уже сданных домах. В наших жилых комплексах представлено большое разнообразие комфортных эргономичных планировок, выполненных по европейской концепции «Разумные метры». Все квартиры сдаются в белой отделке, клиенты могут заказать отделку «под ключ», - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
Также в октябре при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.
Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.