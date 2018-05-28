Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юбилеище от "Аквилон Инвест": Нам - 15, покупателям - 20

В начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности. 
 
В юбилейный месяц при бронировании квартиры в жилых комплексах ЖК «Империал» (2-я очередь), ЖК «Green Park» (1-я и 2-я очередь), ЖК «Зеленый квартал» (2-я и 3-я очередь) в Архангельске и ЖК «Parus» (2-я очередь), ЖК «Атмосфера», ЖК «Nordica» в Северодвинске действует специальная скидка в 20%.

- Мы предлагаем большой выбор квартир, которые можно приобрести как в строящихся, так и в уже сданных домах. В наших жилых комплексах представлено большое разнообразие комфортных эргономичных планировок, выполненных по европейской концепции «Разумные метры». Все квартиры сдаются в белой отделке, клиенты могут заказать отделку «под ключ», - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.

Также в октябре при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.
 
Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.
 
Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.  

01 октябрь 12:51 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Ночной скандал в здании Архангельского облСобрания: Главный общественник региона "плюет" на журналистов
Реквием по медведю и борщевику. "Сказки бабушки Галины", выпуск 40
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2018 (11)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20