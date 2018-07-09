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Русская Арктика желтеет на глазах. И косоглазит.

Посещение Арктики в качестве туриста до сих пор остаётся привилегией богатых. Доля россиян составляет всего 8 %, когда китайцев треть от общего числа. При этом специалисты туриндустрии совсем не уверены, что этот вид экзотического отдыха подешевеет хотя бы отдаленном будущем. Пока стоимость арктического тура начинается 1.6 млн рублей.

Национальный парк «Русская Арктика» предоставил такие цифры национальной посещаемости. На первом месте туристы из Поднебесной с 33 %. На втором месте граждане Германии и Швейцарии — по 13%, на третьем граждане США — 12%. Доля россиян в этом году составила 8% от общего числа посетителей парка. Также среди тех, кто активно интересуется «Русской Арктикой», — японцы, британцы, австралийцы, канадцы и жители Новой Зеландии. Впервые острова полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в этом году посетили граждане Аргентины, Сальвадора, Сербии, Таиланда и Нигерии.

Но и общий вал туристов невелик… в год там бывает немногим более тысячи. И то многовато для северной экологии.

28 сентябрь 12:37 | : Экономика

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