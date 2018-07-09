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Обмен валют в Архангельске... оставляет желать лучшего

По данным федерального социологического опроса проведенного в сентябре 2018 года независимым агентством ZOOM MARKET самый большой оборот валюты среди россиян проживающих в МосквеМахачкале и Калининграде.

Только 16% жителей России указали, что у них есть «на руках» валюта или, то, что они покупали валюту за последний год.

Из них на вопрос: зачем Вам валюта? Большинство респондентов указали: сбережения (57%), для поездок за границу (отдых) 36% и 7% указали, что «для бизнеса».

Из всех опрошенных только 2% респондентов попавших в выборку указали, что они или им кто-то платил в валюте за последний год.

Самыми популярными валютами среди россиян стали: Евро (68%), Доллар США (27%) Йена (3%) и Юань (2%). 

Топ-25 городов с самым высоким оборотом валюты среди населения: 

Москва, Махачкала, Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск, Уссурийск, Новосибирск, Казань, Челябинск, Самара, Ижевск, Хабаровск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Омск, Волгоград, Астрахань, Пермь, Оренбург, Екатеринбург, Саратов, Иваново и Барнаул

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что по сравнению с 90-ми годами и началом 2000-х когда Доллар США был второй денежной единицей в России, с тех пор наличный оборот валюты у населения сократился в десятки раз и практически сошел на нет.

Эксперт отметил, что это произошло за счет укрепления и легализации экономики в стране. Примечательно, что в таких городах как: Екатеринбург, Саратов, Иваново и Барнаул ни один их опрошенных респондентов не указал, что имеет «на руках» валюту и что с ним за последний год производили наличные валютные расчеты.  

28 сентябрь 12:12 | : Экономика

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