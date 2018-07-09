Обмен валют в Архангельске... оставляет желать лучшего

По данным федерального социологического опроса проведенного в сентябре 2018 года независимым агентством ZOOM MARKET самый большой оборот валюты среди россиян проживающих в Москве, Махачкале и Калининграде.
Только 16% жителей России указали, что у них есть «на руках» валюта или, то, что они покупали валюту за последний год.
Из них на вопрос: зачем Вам валюта? Большинство респондентов указали: сбережения (57%), для поездок за границу (отдых) 36% и 7% указали, что «для бизнеса».
Из всех опрошенных только 2% респондентов попавших в выборку указали, что они или им кто-то платил в валюте за последний год.
Самыми популярными валютами среди россиян стали: Евро (68%), Доллар США (27%) Йена (3%) и Юань (2%).
Топ-25 городов с самым высоким оборотом валюты среди населения:
Москва, Махачкала, Калининград, Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск, Уссурийск, Новосибирск, Казань, Челябинск, Самара, Ижевск, Хабаровск, Нижний Новгород, Воронеж, Краснодар, Омск, Волгоград, Астрахань, Пермь, Оренбург, Екатеринбург, Саратов, Иваново и Барнаул
Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что по сравнению с 90-ми годами и началом 2000-х когда Доллар США был второй денежной единицей в России, с тех пор наличный оборот валюты у населения сократился в десятки раз и практически сошел на нет.
Эксперт отметил, что это произошло за счет укрепления и легализации экономики в стране. Примечательно, что в таких городах как: Екатеринбург, Саратов, Иваново и Барнаул ни один их опрошенных респондентов не указал, что имеет «на руках» валюту и что с ним за последний год производили наличные валютные расчеты.