Ну, держитесь! Как повысятся тарифы ЖКХ в 2019 году

Итак, правительство утвердило двухэтапную индексацию тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первый раз платежи вырастут с 1 января (на 1,7 процента), второй - с 1 июля (на 2,4 процента). Раньше суммы в платежках повышались раз в год. Здесь, типа, населению сделали облегчение.
Глава Минэкономразвития так мотивировал данное решение:
"Несмотря на повышение НДС со следующего года, мы сохранили подход к индексации тарифов на уровне целевой инфляции - около 4 процентов. Единственное изменение - предполагается индексацию тарифов ресурсоснабжающих организаций разбить на два этапа: сделать повышение на 1,7 процента с 1 января, а оставшуюся часть произвести 1 июля".
Платежки россиян потяжелеют уже с 1 января будущего года. Во-первых, это середина отопительного сезона, когда платеж за отопление и так находится на максимуме. Во-вторых, с этой даты у россиян появятся новые платежи за мусор.
Население вздохнуло… и пошло корректировать семейные бюджеты. Кто-то точно останется без сладкого…
P.S. Из советского анекдота:
- Папа, ты теперь будешь меньше пить?
- Нет, сынок, это ты теперь будешь меньше есть.
(фото из «РГ»)