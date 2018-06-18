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«А мне понравилось!». Игорь Орлов оценил последнюю Маргаритинскую ярмарку

Мало того, губернатор Архангельской области поблагодарил организаторов, и выделили ее деловую часть, которая подверглась критике независимых экспертов.

«Регион 29»:

В этом году Маргаритинка справила новоселье — переехала в новый выставочный комплекс «Норд Экспо». Губернатор обратил внимание, что не все вопросы, связанные с размещением ярмарки на новом месте, были проработаны должным образом. Он поручил проанализировать ситуацию, в том числе — оценить возможности развития прилегающей к «Норд Экспо» территории. 

Игорь Орлов также обратил внимание на интерес покупателей к продукции именно региональных товаропроизводителей, и поручил усилить работу по поддержке местных брендов: 

«Мне очень хотелось бы, чтобы Маргаритинская ярмарка в значительной степени была ярмаркой наших товаров и наших товаропроизводителей».

В торговой части и деловой программе Маргаритинки приняли участие сотни предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из более чем пятидесяти регионов России, а также делегации стран дальнего и ближнего зарубежья

26 сентябрь 13:38 | : Экономика

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