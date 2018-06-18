«А мне понравилось!». Игорь Орлов оценил последнюю Маргаритинскую ярмарку

Мало того, губернатор Архангельской области поблагодарил организаторов, и выделили ее деловую часть, которая подверглась критике независимых экспертов.
В этом году Маргаритинка справила новоселье — переехала в новый выставочный комплекс «Норд Экспо». Губернатор обратил внимание, что не все вопросы, связанные с размещением ярмарки на новом месте, были проработаны должным образом. Он поручил проанализировать ситуацию, в том числе — оценить возможности развития прилегающей к «Норд Экспо» территории.
Игорь Орлов также обратил внимание на интерес покупателей к продукции именно региональных товаропроизводителей, и поручил усилить работу по поддержке местных брендов:
«Мне очень хотелось бы, чтобы Маргаритинская ярмарка в значительной степени была ярмаркой наших товаров и наших товаропроизводителей».
В торговой части и деловой программе Маргаритинки приняли участие сотни предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей из более чем пятидесяти регионов России, а также делегации стран дальнего и ближнего зарубежья