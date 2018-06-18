Мозгоправы у нас не в цене. Сколько стоит труд психолога в Архангельске?

По данным сервиса Superjob, психолог в столице Поморья в среднем получает
24 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 44 000 рублей в месяц.
Ниже зарплата у представителя этой профессии из Архангельска и по сравнению с Ленинградской областью, где психолог получает 30 000 рублей и Сыктывкара – 25 000 рублей в месяц.
Но оклад архангельского психолога аналогичен окладу работника из Петрозаводска.
Напомним, что по данным того же источника средний оклад архангельского архитектора значительно выше, чем у мозгоправа (слэнговое название профессии психолог) – 38 000 рублей.