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Мозгоправы у нас не в цене. Сколько стоит труд психолога в Архангельске?

По данным сервиса Superjob, психолог в столице Поморья в среднем получает
 24 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 44 000 рублей в месяц.

Ниже зарплата у представителя этой профессии из Архангельска и по сравнению с Ленинградской областью, где психолог получает 30 000 рублей и Сыктывкара – 25 000 рублей в месяц.

Но оклад архангельского психолога аналогичен окладу работника из Петрозаводска.

Напомним, что по данным того же источника средний оклад архангельского архитектора значительно выше, чем у мозгоправа (слэнговое название профессии психолог) – 38 000 рублей.

26 сентябрь 08:51 | : Экономика

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