Альтернативная энергетика пришла на Землю Франца-Иосифа

На Земле Франца-Иосифа впервые в этом году стали использовать альтернативную энергетику. Солнечные панели были установлены на острове Гукера для обеспечения электричеством полевой базы «Бухта Тихая».
«Переход на альтернативную энергетику значился в числе первоочередных задач этого полевого сезона, – сообщил руководитель экспедиционной группы, начальник отдела экологического просвещения и туризма национального парка «Русская Арктика» Андрей Кунников. – В июле мы установили 36 солнечных панелей, от которых сразу было запитано 4 здания бывшей полярной станции Бухта Тихая: три жилых дома и почта с сувенирным магазином». Максимальной мощности системы – 7 кВт – хватило для обеспечения всех хозяйственно-бытовых нужд полевой базы в течение сезона. Дизельный и бензиновый генераторы остались на станции лишь в качестве резервных источников.
Примечательно, что альтернативную энергетику на острове Гукера начали использовать ещё 80 лет назад, когда в декабре 1939 года на советской полярной станции Бухта Тихая был введён в эксплуатацию ветродвигатель Д-12 с максимальной мощностью до 7,2 кВт. Какое-то время он был основным источником электроэнергии для полярников, активно использовался в годы Великой Отечественной войны и работал на станции практически до её закрытия в конце 1950-х гг.
Минувшим летом начался монтаж системы альтернативной энергетики и на круглогодичной полевой базе нацпарка на острове Земля Александры. Там закрепили на крыше жилого здания 48 солнечных панелей. В следующем году, с началом продолжительного светового дня, там предстоит установить ещё около 200 панелей на здание гаража и выполнить подключение системы.
«Для полевых баз северного кластера национального парка – архипелага Земля Франца-Иосифа – это действительно первый опыт использования альтернативной энергетики, – отметил заместитель директора по общим вопросам Роман Перхуров. – В то время, как на Новой Земле солнечные панели обеспечивают энергией базу «Мыс Желания» уже четыре полевых сезона».
«Перевод наших полевых баз на альтернативную энергетику – важное событие для «Русской Арктики», – подчеркнул директор национального парка Александр Кирилов. – Мы, как природоохранное учреждение, минимизируем влияние на окружающую среду, и экономя топливо, уменьшаем выбросы загрязняющих веществ в атмосферу».