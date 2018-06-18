Их ждет "Улитка". "Аквилон Инвест" подумал и о малышах

Лицензированный детский сад «Улитка» принимает малышей в возрасте от 1 года до 4 лет. А в ближайшее время его площадь значительно увеличится.
Для холдинга «Аквилон Инвест» создание максимально благоприятных условий для открытия детских садов в новых жилых комплексах является одним из стратегических приоритетов. Так детские садики успешно функционируют в ЖК «Комфорт», ЖК «Зеленый квартал», ЖК «Аврора».
- Поскольку реализации проекта комплексной застройки набережной Северной Двинывключает ввод в строй более 50 тыс. кв. м нового жилья (569 квартир), то детский сад в шаговой доступности является неотъемлемым элементом инфраструктуры данного микрорайона. Поэтому мы изначально предусмотрели в ЖК «Омега ХАУС» соответствующие помещения и очень рады, что наш партнер – детсад «Улитка» успешно реализовал этот проект, - рассказал генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
По словам руководителя детсада «Улитка» Кристины Саблиной сейчас общая площадь помещений составляет 126 кв. м. Здесь выполнен качественный ремонт, цветовая гамма отделки подобрана с учетом особенностей возраста малышей, используется специальное освещение, адаптированное для детских глаз, смонтированы теплые полы.
- У нас все группы раздельные, детки распределены по возрасту. В каждой группе два воспитателя и няня на целый день. Дети у нас всегда под присмотром и никогда не остаются одни. Они спят в отдельном просторном помещении в стационарных кроватках из массива дерева с ортопедическими матрацами. Играем и занимаемся в комнате площадью 53 кв. м. Кушаем за столиками, пять раз в день. Меню составлено профессиональным поваром, у нас их три, с учетом индивидуальных особенностей детей. Продукты закупаются обязательно с сертификатами и ветеринарными справками, ведется их строгий учет, - рассказала Кристина Саблина.
Уборка помещений проводится ежедневно, проветривание и кварцевание – в соответствии с нормативами. Также используется оборудование для очистки воздуха. Для прогулок используется закрытая дворовая территория, где установлена детская площадка для разных возрастов с антитравматическим покрытием. Детсад полностью отвечает всем требованиям к безопасности: осуществляется охрана, видеонаблюдение, имеется кнопка тревожной сигнализации. В помещениях смонтирована система пожарной сигнализации, установлены огнетушители.
- Сейчас мы готовимся к открытию новых групп, и общая площадь нашего садика увеличится еще на 250 кв. м. Ведется монтаж новой большой детской площадки. Записаться в наш детсад на 2019 год можно по телефону 47-80-57, - отметила Кристина Саблина.
Напомним, что строительство ЖК «Омега ХАУС» площадью почти 38 тыс. кв. м на 326 квартир с подземным паркингом на 150 машиномест завершилось в конце прошлого года и является важным этапом комплексной застройки набережной Северной Двины. Здание возведено по энергоэффективной и экологичной технологии «Теплая керамика» с использование облицовочного кирпича различных цветов. Предусмотрены панорамное остекление в квартирах с видом на Северную Двину, дизайнерская отделка холлов, многофункциональные детские площадки в закрытых дворах. Кроме того на цокольном этаже располагается многофункциональный фитнес-центр с 18-метровым бассейном. ЖК «Омега ХАУС» был признан лучшим жилым комплексом России и получил премию Urban Awards-2017, которая является независимой и объективной оценкой объектов жилой недвижимости, основанной на данных профессиональной, открытой и прозрачной экспертизы. Впервые за более чем 30 лет, архитектурный объект, построенный в Архангельске, удостоен награды такого уровня.
Проект застройки набережной архитектора Михаила Мамошина, под условным названием «От Альфы до Омеги» стал первым за последние 30 лет градостроительно-архитектурным ансамблем, реализованным в Архангельске. Он отмечен Золотым дипломом конкурса «Архитектон», подписанным президентом Союза архитекторов России, Золотым знаком фестиваля «Зодчество», дипломом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА. Инвестиции, привлеченные холдингом «Аквилон Инвест» в объеме свыше 3 млрд. рублей являются основанием для получения дополнительных средств на благоустройство города по федеральной программе развития туризма.