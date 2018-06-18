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"И баржами можно, и вагонами". Москва подтвердила правомочность вывоза своего мусора в Архангельскую область

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис назвал допустимым вывоз мусора по воде баржами или по железной дороге при обязательном соблюдении экологической безопасности. Об этом он сообщает ТАСС.

Ранее пользователи социальных сетей выражали опасения, что мусор из Московского региона может вывозиться в другие субъекты за пределами Подмосковья на грузовых баржах по водным артериям столичной агломерации или по железной дороге. Так, власти Архангельской области подтвердили, что на территории региона будет создан кластер для переработки древесины и отсортированных твердых коммунальных отходов из Москвы и Ленского района Архангельской области. Также в социальных сетях была опубликована фотография нагруженной мусором баржи, якобы проплывавшей мимо подмосковной Коломны, но этот факт не имеет официального подтверждения.

Напомним, что одной из причин неудачного выступления «Единой России» на выборах 9 сентября политологи называют как раз мусорную тему. Акции протеста по ней в регионе по накалу страстей и многочисленности обогнали даже пенсионную реформу.

Тем не менее, чиновники настаивают на своем. "Ультрасовременные мусороперерабатывающие комплексы, как правило создаются там, где подведена энергия, где есть железная дорога и есть соответствующие производственные мощности. Эти предприятия не нужно строить в каждом городе. Это должны быть определенные точки, куда будет доставляться мусор, поэтому история с различными путями доставки мусора - почему нет? Но принципиально, чтобы это было безопасно для экологии", - прокомментировал этот вопрос Чибис.

Он добавил, что в случае, если отходы одного региона вывозятся в другой, их территориальные схемы по обращению с мусором должны быть синхронизированы между собой. "Любые технологические решения, если они безопасны для экологии и направлены на более глубокую переработку мусора, хороши", - отметил замминистра.

 

25 сентябрь 11:00 | : Экономика / Скандалы

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