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Сенатор Виктор Павленко отдал должное Маргаритинской ярмарке

          Член Совета Федерации Виктор Павленко оценил проведение 17-й Маргаритинскую ярмарку, которая прошла в Архангельске в новом конгрессно-выставочном центре «Норд Экспо».  

          По словам сенатора сегодня Маргаритинская ярмарка – это бренд, известный далеко за пределами нашего региона. И это не случайно, ведь Архангельская, а с 1844 года – Маргаритинская ярмарка является одной из крупнейших ярмарок России, которые были популярны еще в XVI веке. Как символ возрождения деловых традиций Русского Севера ежегодное проведение ярмарки было возобновлено 18 лет назад по предложению губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова. В этом году в ярмарке принимали участие более 400 организаций и индивидуальных предпринимателей из 38 регионов России, а также Германии, Норвегии, Финляндии, Индии, Сербии, Литвы, Армении, Приднестровской Молдавской Республики, Азербайджана.    

           - Архангельск как первый порт страны был родоначальником одной из первых российских международных ярмарок. Горожане ждут Маргаритинскую ярмарку, любят ее, потому что здесь самые лучшие товары из различных уголков нашей Архангельской области и привезенные нашими гостями из других регионов России и из-за рубежа. Главная задача ярмарки: для тех, кто приехал - все продать, а для покупателей – все купить. Но не только. Потому что ярмарка это и деловые встречи, и заключение контрактов, установление долгосрочных деловых контактов. Исторически Маргаритинская ярмарка являлась местом зарождения международных контактов, развития дружбы северных народов. Сегодня нам очень важно развивать экономическое сотрудничество в рамках добрососедского и мирного освоения Арктики, - отметил Виктор Павленко.

    

 

 

24 сентябрь 16:05 | : Экономика

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