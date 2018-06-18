«Аквилон Инвест»: Дом начинается с парадного

Места общего пользования в ЖК «Green Park» будут оформлены с использованием натуральных материалов.
В жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» применяется новый подход к дизайну и отделке мест общего пользования. Точно также, как любой уважающий себя театр «начинается с вешалки», первое впечатление от дома начинается с посещения его парадной. Ошибки и небрежности в этом деле быть не может, ведь произвести хорошее первое впечатление со второго раза просто невозможно. Благодаря дизайн-проектам, разработанным специалистами компании, обыкновенная парадная может стать произведением искусства. Это относится и к отделке мест общего пользования в ЖК «Green Park».
- Планка оценки качества проектов повысилась, и сейчас в этот критерий включается комфорт не только квартир, но и всего дома в целом. Поэтому мы ставим цель сделать места общего пользования красивыми, стильными, и максимально функционально наполненными, - отметил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Каждый жилой комплекс предполагает определенную формулу проживания, и этой формуле должно соответствовать наполнение. Проработка общественных пространств позволяет лучше представить жизнь в новом доме, примерить ее на себя и свою семью. Наличие элементов ежедневного комфорта, понятных и необходимых, становится аргументом при принятия решения о покупке новой квартиры.
- Если раньше клиенты редко задавались вопросом, как будут оформлены места общего пользования, то теперь стали придавать этому существенное значение. Естественно, наш холдинг уделяет гораздо больше внимания тому, как будут выглядеть входные группы, лифтовые холлы, этажные площадки. Для их оформления мы используем только современные и качественные натуральные материалы. В ЖК «Green Park» особый акцент сделан на экологичности, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.
В основу проекта этого дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии.
Новый жилой комплекс отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Проекту ЖК «Green PARK» присвоен высокий класс энергоэффективности. Строительство здания площадью почти 22 тыс. кв. м осуществляется с применением технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.
Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. В доме устанавливается собственная система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в системе водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективным светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и, как следствие, к снижению затрат на коммунальные платежи.
На территории ЖК «Green PARK» планируется ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.
Помимо закрытого паркинга на 88 машино-мест, оборудованного системой фильтрации воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.
Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.
Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий на участке строящегося ЖК «Green PARK» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживали 55 человек.
Отметим, что до конца сентября при покупке жилья в первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса «Green Park» действуют специальные летние цены. Стоимость квартир начинается от 2,09 млн. руб. Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована в конце 2019 года.