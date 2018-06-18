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Теперь заживем! Архангельской области разрешат зарабатывать на алкоголе и бензине

Регионам дадут возможность зарабатывать на акцизах на крепкий алкоголь, а также с торговли нефтепродуктами.

Этим Дмитрий Медведев порадовал российскую провинцию на очередном заседании кабинета министров.

«Мы будем и дальше совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированными, давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим. Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты» - цитирует своего шефа официальный сайт правительства РФ.

Также кое-что перепадет и Арктической зоне, ее федеральная поддержка увеличится в несколько раз.

 

21 сентябрь 12:22 | : Экономика

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