Маргаритинская ярмарка - вид с разных ракурсов

Региональные СМИ, вернее, их часть, вовсю рекламируют Маргаритинскую ярмарку, открывшуюся вчера в Архангельске сразу на трех площадках.
Издание Регион 29» даже запланировало онлайн трансляцию для тех, кто по каким-то причинам не сможет посетить торговые ряды – не попробую, так хоть облизнусь.
В тоже время в социальных сетях появились малоаппетитные фото с той части ярмарки, что расположена на рынке, назывемый в народе "сыровским" (интересно, в честь кого?).
Одновременно поступила информация о ночном урагане на Маргаритинской ярмарке, (судя по всему речь о новом Экспоцентре), где пострадало много палаток, и об отсутствии воды в павильоне (мелкая струйка течет).
Напомним, что год назад известный архангельский теоретик в области сельского хозяйства Михаил Силантьев высказал на страницах rusnord.ru мысли по поводу реорганизации всего ярмарочного процесса.
Осталось проверить, воплощены ли они в жизнь. Ждем показаний очевидцев…
(фото Михаила Силантьева из сегодняшнего дня)