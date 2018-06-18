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Маргаритинская ярмарка - вид с разных ракурсов

Региональные СМИ, вернее, их часть, вовсю рекламируют Маргаритинскую ярмарку, открывшуюся вчера в Архангельске сразу на трех площадках.

Издание Регион 29» даже запланировало онлайн трансляцию для тех, кто по каким-то причинам не сможет посетить торговые ряды – не попробую, так хоть облизнусь.

В тоже время в социальных сетях появились малоаппетитные фото с той части ярмарки, что расположена на рынке, назывемый в народе "сыровским" (интересно, в честь кого?).

Одновременно поступила информация о ночном урагане на Маргаритинской ярмарке, (судя по всему речь о новом Экспоцентре), где пострадало много палаток, и об отсутствии воды в павильоне (мелкая струйка течет).

Напомним, что год назад известный архангельский теоретик в области сельского хозяйства Михаил Силантьев высказал на страницах rusnord.ru мысли по поводу реорганизации всего ярмарочного процесса.

Осталось проверить, воплощены ли они в жизнь. Ждем показаний очевидцев…

(фото Михаила Силантьева из сегодняшнего дня)

  

21 сентябрь 11:41 | : Экономика / Скандалы

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