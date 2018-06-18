МФК DELTA холдинга «Аквилон Инвест» получил премию PROESTATE & CRE Federal Awards 2018

Решением жюри премии общественно-деловой центр DELTA холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске признан лучшим региональным бизнес-центром класса «А».
CRE Federal Awards – ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости, которая была учреждена в 2003 году и за 15 лет зарекомендовала себя как наиболее важное и престижное событие индустрии коммерческой недвижимости в России. В этом году она была объединена с премией PROESTATE Federal Award на единой площадке. Объединение премий несёт синергетический эффект, покрывая все сегменты жилой и коммерческой недвижимости. Лауреатами Премии становятся лучшие в своей категории объекты, отвечающие современным требованиям девелопмента коммерческой недвижимости, а также профессиональные компании, осуществляющие свою деятельность в рамках отрасли. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Москве, в ресторане Backstage Крокус Сити Холл. Многофункциональный общественно-деловой центр DELTA холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске признан лучшим региональным бизнес-центром класса «А».
МФК DELTA - первый в Архангельске бизнес-центр европейского класса «А». Здание площадью более 18 тыс. кв. м состоит из трех блоков, объединенных общим стеклянным атриумом, и возведено в рамках авторского проекта комплексной застройки набережной Северной Двины от архитектора Михаила Мамошина. В двух блоках здания размещаются офисные помещения, третий, обращенный фасадами на Северную Двину, занимает первая в Архангельске четырехзвездная гостиница международного бренда Novotel.
- Уже сегодня МФК DELTA стал новой визитной карточкой столицы Поморья, центром притяжения деловой активности, отвечающим всем требованиям современного бизнеса, и площадкой для проведения мероприятий всероссийского и международного уровня, - отметил заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
Напомним, что проект комплексной застройки набережной Северной Двины отмечен Золотым дипломом конкурса «Архитектон», подписанным президентом Союза архитекторов России, Золотым знаком фестиваля «Зодчество», дипломом за лучший проект XXI Международного смотра-конкурса МАСА.