"Мы с восторгом наблюдали...". Северодвинцы благодарят специалистов, ремонтировавших фасад их дома

Жители дома 2/2г по улице Торцева в Северодвинске выражают благодарность специалистам, проводившим капремонт фасада их дома.
В адрес директора Фонда капремонта Александра БАРАЕВА пришло сразу две благодарности от жителей северодвинского дома 2/2г по улице Торцева. Они пишут:
«Уважаемый Александр Викторович!
Мы, жильцы дома Торцева 2/2г хотели выразить благодарность за очень быстрое и качественное выполнение ремонта нашего фасада. В ходе ремонта мы с восторгом наблюдали, как строители относились к своему делу с трепетом и почтением. Теперь мы можем гордиться нашим домом, он словно новый, на нем нет изъянов, ни одной трещинки.
Хотели отдельно поблагодарить бригаду, которая работала, в частности, их бригадира Ману АБДУВАХИДОВА. Ребятам пришлось очень тяжело после предыдущих подрядчиков, мы видели, как они исправляли их ошибки.
Еще раз хотели поблагодарить Вас за фасад. Наш фасад начинали делать еще в 2016 году, но ожидание того стоило. Большое Вам спасибо».
Дом, не самый простой по архитектурному стилю, с красивой лепниной, дождался капремонта фасада весной 2016 года – именно тогда московская компания ООО «Организатор», выигравшая аукцион, должна была приступить к работам по ремонту фасада и систем теплоснабжения. На тот момент общая стоимость работ составляла 5 млн 900 тыс рублей. Но ни 16 мая, в дату, когда рабочие должны были зайти на объект, ни в течение всего лета работы так и не были начаты. Фонд капремонта неоднократно слал руководителю подрядной организации уведомления, которые либо оставались без ответа, либо нам обещали, что «вот-вот…» Объяснение одно – подрядчик рассчитывал найти бригаду на месте, но у него ничего не получилось, а осенью, когда рабочих привезли из Москвы, было уже поздно, - начались дожди. При наступлении неблагоприятных погодных условий Фонд уведомил ООО «Организатор» о невозможности выполнения фасадных работ, однако подрядчик не внял этим требованиям и покрасил фасад в декабре. Как следствие – нарушение технологии, Фонд настаивал на переделке.
В мае 2017 работы на фасаде по Торцева, 2/2г возобновились, но слишком медленно. Просрочка, при сроке договора в 120 дней, уже составляла более 300. Мы обратились в арбитражный суд на расторжение договора с подрядной организацией в судебном порядке. Суд вынес решение в пользу Фонда, неустойка стоила ООО «Организатор» 2 млн рублей.
Кстати, расторгаться с этим подрядчиком пришлось еще по двум объектам – по капремонту крыши на Ленина, 16/1 и по ремонту систем теплоснабжения на Ленина, 21/47. Тепло на Торцева 2/2г он с задержкой по договору, но сдал. Фасад на Железнодорожной, 17 тоже.
Новый аукцион по капремонту фасада на Торцева, 2/2г выигрывает ООО «Строительный холдинг». Как видно из благодарности жителей, ими все работы были завершены в сроки и с хорошим качеством.
Всегда радуемся, когда наших подрядчиков хвалят за хорошую работу!