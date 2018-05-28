Архангелогородцы собственными глазами увидели новостройки "Аквилон Инвест"

Первая осенняя экскурсия по новостройкам холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске собрала более сотни горожан.



В Архангельске участники экскурсии посетили первый в регионе эко-дом – строящийся ЖК «GreenPARK». В здании клиенты «Аквилон инвест» смогли познакомится с планировками квартир и оценить ход отделочных работ на разных этапах. Кстати до конца сентября при покупке жилья в ЖК «Green Park» действуют специальные летние цены. Стоимость квартир начинается от 2,09 млн. руб. Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована в конце 2019 года.



Также экскурсанты посетили строящийся ЖК «Зеленый квартал-2», где практически завершено возведение коробки зданий и ведется остекление окон и балконов. С 7-го этажа желающие смогли понаблюдать за тем, как завершается устройства свайного поля для ЖК «Зеленый квартал -3» -12-этажного дома на 108 квартир, возводимого неподалеку на пр. Новгородский.



В уже введенном в эксплуатацию ЖК «ALPHA» на набережной Северной Двины участники экскурсии не только оценили великолепные виды, открывающиеся из квартир, но и то, в каком виде они сдаются – «белую отделку», а также благоустройство придомовой территории, где как раз устанавливают фонтаны.



В ходе мероприятия специалисты холдинга рассказали о скидках при покупке квартир, проконсультировали по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогли желающим подобрать оптимальный вариант нового жилья. Также была представлена информация о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест».

- На набережной Северной Двины в районе ул. Суворова уже возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE. Кроме того, 20 сентября стартуют продажи квартир в новом жилом комплексе на пересечении ул. Садовая и пр. Обводный канал. И в ближайшее мы планируем вывести в продажу в Архангельске еще два жилых комплекса, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Егор Федоров.



В начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности.В преддверии юбилея, в течение сентября цены на квартиры в жилых комплексах компании в Архангельске и Северодвинске остаются такими же, как были только что завершившимся летом.



В сентябре холдинг «Аквилон Инвест» проводит акцию « TRADE - IN вторичного жилья на новострой. Обменяй свою квартиру». До конца месяца при продаже вторичного жилья через агентства недвижимости «Аквилон Инвест» в Архангельске и «Вариант» в Северодвинске предоставляется дополнительная скидка 30 тыс. рублей на покупку квартиры в любом жилом комплекс «Аквилон Инвест» в двух городах. Кроме того клиенты могут забронировать выбранную квартиру на 2 месяца, с сохранением стоимости квартиры в новостройке на момент бронирования.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.