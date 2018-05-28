IQ от "Аквилон Инвест". В Архангельске построят очень умный... дом

Участок, на перекрестке ул. Садовая – пр. Обводный канал, где разместится новый дом, приобретен холдингом «Аквилон Инвест» по программе развития застроенных территорий. Здесь за счет компании расселены два деревянных многоквартирных дома и один частный дом. Этот район характеризуется развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности расположены школы №11 и №45, три детских сада, детская поликлиника и стоматология, Архангельский городской культурный центр.



- Мы позиционируем этот объект как Интеллектуальный жилой комплекс. Здание оборудуется самыми современными инженерными системами по концепции «Умный дом», - рассказал генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков.



Система «Умный дом» включает контролер, обеспечивающий выполнение следующих опций: автоматический сбор и передачу показаний счетчиков; дистанционное управление освещением и розеточной сетью; контроль пожарной безопасности через подключение датчиков дыма; защита от протечек с помощью автоматической запорной арматуры, которая срабатывает при попадании воды на датчики; вывод на контроллер изображений со всех видеокамер; синхронизация мобильного телефона владельца квартиры с системой.



По словам Алексея Попкова, важной составляющей концепции «Умный дом» является обеспечение безопасности. В жилом комплексе предусмотрен центральный пункт охраны с круглосуточным дежурством профессионального сотрудника охранного предприятия. Входы в подъезды имеют системы контроля доступа – IP -домофон с IP -камерой высокого разрешения. Также видеонаблюдение осуществляется в местах общего пользования, лифтах и на всей территории комплекса. В здании монтируется автоматизированная система оповещения при пожаре, система дымоудаления, места безопасности на балконах.

Проект ЖК « iSadovaya »выполнила архангельская компания «АриКон и Ко». Здание возводится из экологичного и энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен в 770 мм. В окнах используются двухкамерные стеклопакеты с улучшенной шумоизоляцией (рассчитаны на уровень шума до 80 дБ), со стёклами с селективным покрытием и аргоновым наполнением. Летом они отражают избыточное солнечное тепло, зимой – не дают холоду проникнуть внутрь здания. Остекленные балконы и лоджии шириной до 1 м 80 см сразу оборудуются освещением и розетками.



Все системы жизнеобеспечения ЖК « iSadovaya » выполняются в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами.Теплоснабжение обеспечивает автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с датчиками температуры. Предусмотрена горизонтальная разводка труб отопления по квартире от коллектора в конструкции пола, установка радиаторов с терморегуляторами. Все квартиры оборудуются индивидуальными счетчиками учета тепла, с возможностью автоматической отправки показаний. Аналогичными возможностями обладают устанавливаемые электро- и водосчетчики.



Доступ на каждый этаж гарантируют малошумные современные лифты фирмы OTIS , оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. Предусмотрен безбарьерный доступ в кабины лифтов.



В трехсекционном доме Г-образной формы предусматривается 195 квартир, спроектированных по передовой европейской технологии «Разумные метры» с высотой потолков 2,7 м. В том числе по 26 студий и классических двухкомнатных, 52 евро-двухкомнатных, 78 евро-трехкомнатных и 13 классических трехкомнатных квартир. Входные двери устанавливаются металлические, толщиной 60 мм, с тепло- и звукоизоляцией, внутренней отделкой полотна и системой взломостойких замков. Все квартиры сдаются с белой отделкой, возможен дозаказ чистовой отделки «под ключ».

Отделка парадных, лифтовых и межквартирных холлов, а также лестничных маршей будет выполнена по авторскому дизайн-проекту с сочетанием природных и высокотехнологичных материалов. В подъездах и на этажах устанавливаются стеклянные двери в алюминиевом профиле. В холлах предусмотрены места под колясочную с установкой поручней для крепежа колясок. В местах общего пользования монтируются датчики движения для включения света, которые позволяют сэкономить 70–80% электрической энергии, затрачиваемой на освещение.



На 1-м этаже размещаются помещения общественно-делового назначения с отдельными входами со стороны пр. Обводный канал и ул. Садовая. Вход в парадные спроектирован со двора. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который будет расположен на 1-м этаже.



На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство, включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками из натурального дерева и ярким антитравматическим покрытием; зоны streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами; зоны отдыха со скамейками с USB -разъёмами для зарядки гаджетов и Wi - Fi . Во дворе устраиваются безбарьерные прогулочные дорожки, цветники, газоны, цветущие кустарники, велопарковки. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и наружным освещением, выполненным по авторскому проекту. Предусмотрена гостевая автомобильная парковка и возможность раздельного сбора мусора.



Завершить строительство ЖК « iSadovaya » холдинг «Аквилон Инвест» планирует во втором квартале 2021 года.

