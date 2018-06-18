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Проект «Белкомур» будет включён в Стратегию пространственного развития РФ

С таким предложением выступил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе рабочей встречи с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Напомним, план мероприятий по подготовке материалов проекта строительства железнодорожной магистрали «Белкомур утверждён 13 июля 2017 года.

Перспективная грузовая база проекта «Белкомур» была актуализирована с учётом целого ряда документов стратегического планирования («Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года», «Стратегии развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года» и «Схемы территориального планирования Российской Федерации»).

Согласно расчётам Центра стратегических разработок, произведённым в 2017 году, подтверждено позитивное влияние проекта на социально-экономическое развитие макрорегиона в его локализации (Архангельская область, Республика Коми, Пермский край).

Так, в частности, прогнозируется рост среднегодового дохода населения на 2%, ожидается создание порядка 40 тысяч новых рабочих мест, а дополнительные поступления в бюджеты различных уровней за время реализации проекта (30 лет) составят 1,2 триллиона рублей.

В результате реализации проекта опорная сеть железных дорог пополнится стратегически важной магистралью длиной более 1 100 км, которая сформирует новый международный и межрегиональный транспортный коридор и существенно увеличит транспортную доступность и инфраструктурную обеспеченность регионов Северо-Запада и Арктической зоны РФ.

Принятые решения о строительстве Северного широтного хода и производственно-логистического комплекса (ПЛК) «Архангельск» МО РФ увеличат грузовую базу и транспортно-логистическую эффективность «Белкомура».

По итогам рабочей встречи Дмитрий Медведев поручил включить проект строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» в Стратегию пространственного развития Российской Федерации и комплексный план развития магистральной инфраструктуры, а также рассмотреть материалы проекта на межведомственной рабочей группе (при Правительстве Российской Федерации) по вопросам развития железнодорожного транспорта.

Это, безусловно, прорыв. «Белкомур» наряду с  другими проектами вошел в число важнейших для страны. И для всех инвесторов будет понятно, что государство к нему относится серьёзно, – отметил Игорь Орлов.

13 сентябрь 16:45 | : Экономика

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