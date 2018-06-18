Пенсионным возрастом в Архангельской области должны заняться медики

Повышать пенсионный возраст сразу на десять лет для жителей северных контрпродуктивно, считают специалисты различного профиля. В нынешнем варианте это может привести еще к большему оттоку населения, а потери для здоровья не компенсируются никакими северными надбавками.

Напомним, сейчас жители Русского Севера выходят на пенсию в 55 и 50 лет соответственно полу, что на 5 лет меньше, чем в остальной стране. В имеющемся варианте пенсионной реформы об этом праве ничего (пока) не сказано.

Мнение эксперта САФУ:

«Вопрос сложный, скорее всего, возраст выхода на пенсию скорректируют, и будет принято компромиссное решение. Проводить пенсионную реформу нужно с учетом региональной специфики, которая влияет на продолжительность жизни населения. На Крайнем Севере в силу особых климатических условий этот вопрос стоит особо остро, поэтому пенсионный возраст не стоит поднимать».

Так же есть мнение, что этот вопрос депутаты должны решать с учетом рекомендации медиков.

«Работа в тяжелых северных условиях имеет свои особенности и имеет определенное воздействие на организм человека. Поэтому вопрос об изменение пенсионного возраста на Севере и сохранение льгот надо решать с медицинским сообществом, которое могло бы отразить динамику и факторы, влияющие на здоровье жителей Крайнего Севера и на сохранение активного трудоспособного долголетия».