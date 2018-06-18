"Аквилон Инвест" приглашает на осенние крыши своих новостроек

15 сентября холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, возводимые компанией в столице Поморья и городе корабелов.

Записаться на экскурсию, которая начнется с 11 часов необходимо по телефону 65-00-08 в Архангельске и 52-00-00 в Северодвинске.

В ходе мероприятия специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам и рассрочкам платежей, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.

В Архангельске помимо посещения строящихся жилых комплексов – первого в регионе эко-дома «GreenPARK» и ЖК «Зеленый квартал-2», а также сданного в эксплуатацию – и ЖК «ALPHA», участникам экскурсии расскажут о новых проектах холдинга «Аквилон Инвест». Так на пр. Новгородский между ул. Гайдара и ул. Вологодской началось возведение 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» - 12-этажного дома на 108 квартир, а на набережной Северной Двины в районе ул. Суворова возводится новый ЖК бизнес-класса DVINA HOUSE. Кроме того, в ближайшее время стартуют продажи квартир в новом жилом комплексе на пересечении ул. Садовая и пр. Обводный канал.

В Северодвинске экскурсанты посмотрят квартиры в построенном ЖК «Шоколад», побывают на стройплощадках ЖК «Атмосфера» на острове Ягры, ЖК «PARUS» (2-я очередь) на пл. Пашаева и ЖК «Nordica» на ул. Победы. Также участникам мероприятия расскажут о новом проекте холдинга «Аквилон Инвест» - ЖК «Clever», возведение которого началось на ул. Индустреальной – пр. Беломорский.

В начале октября строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» отметит 15 лет своей деятельности. В преддверии юбилея, в течение сентября цены на квартиры в жилых комплексах компании в Архангельске и Северодвинске остаются такими же, как были только что завершившимся летом.

В сентябре холдинг «Аквилон Инвест» проводит акцию «TRADE-IN вторичного жилья на новострой. Обменяй свою квартиру». До конца месяца при продаже вторичного жилья через агентства недвижимости «Аквилон Инвест» в Архангельске и «Вариант» в Северодвинске предоставляется дополнительная скидка 30 тыс. рублей на покупку квартиры в любом жилом комплекс «Аквилон Инвест» в двух городах. Кроме того клиенты могут забронировать выбранную квартиру на 2 месяца, с сохранением стоимости квартиры в новостройке на момент бронирования.

Напомним, что до конца сентября при покупке жилья в первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса «Green Park» действуют специальные летние цены. Стоимость квартир начинается от 2,09 млн. руб. Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована в конце 2019 года. Кроме того, до конца сентября при покупке квартиры в строящемся в Северодвинске на ул. Победы по проекту финского архитектора Юкка Тикканена ЖК «Nordica» действуют специальные летние цены и акция «Ремонт в подарок». Скидки составляют до 180 тыс. рублей. Цены на квартиры с полной чистовой отделкой начинаются от 1,79 млн. руб.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.