Аэропорт "Архангельск" получит к Арктическому форуму огромные деньги

Аэропорт «Архангельск» может рассчитывать на дополнительное финансирование к Арктическому форуму, который пройдет в столице Поморья весной следующего года.

Существующие взлётно-посадочные полосы из бетонных плит построены в 1983 году и ещё в 2003 году выработали свой ресурс. С каждым годом эксплуатации объём капитальных вложений на текущий ремонт искусственных аэродромных покрытий растёт.

В связи с этим правительство Архангельской области считает, что реконструкцию аэродромных покрытий целесообразно выполнить в ближайшие два–три года. Предварительная стоимость реконструкции ВПП составит 4,4 миллиарда рублей, включая актуализацию проектной документации.

Дмитрий Медведев поддержал предложение Игоря Орлова рассмотреть вопрос о финансировании этих работ в 2019–2021 годах в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».