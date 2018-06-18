И выборы не помеха. Мастер-классы на ЖК "GREEN PARK"

В минувшие выходные холдинг «Аквилон Инвест» совместно с ПАО «Сбербанк» и компанией «Леруа Мерлен» провел мастер-классы на ЖК «Green Park».



Посетители получили подробные консультации менеджеров отдела продаж по всем объектам холдинга «Аквилон Инвест», специалисты банка рассказали об ипотечных программах, а представители компании «Леруа Мерлен» провели мастер-классы по ремонту и оформлению квартир. Всем участникам мероприятия были предоставлены приятные бонусы - скидки при покупке квартир в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в размере до 280 тыс. рублей.



Отметим, что до конца сентября при покупке жилья в первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса «Green Park» действуют специальные летние цены. Стоимость квартир начинается от 2,09 млн. руб. Сдача 1-й очереди жилого комплекса запланирована в конце 2019 года.



В основу проекта этого дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии.

Новый жилой комплекс холдинга «Аквилон Инвест» отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов. Проекту ЖК «Green PARK» присвоен высокий класс энергоэффективности. Строительство здания из четырех секций жилой площадью почти 22 тысяч кв. м осуществляется с применением технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.



Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. В доме устанавливается собственная система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в системе водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективным светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и, как следствие, к снижению затрат на коммунальные платежи.

На территории ЖК «Green PARK» планируется ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.

Помимо закрытого паркинга на 88 машино-мест, оборудованного системой фильтрации воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения.



Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.



Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий на участке строящегося ЖК «Green PARK» холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживали 55 человек.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 500 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 100 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 100 тыс. кв. м.