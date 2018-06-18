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Почему в Архангельске отменили "рекламный" аукцион?

В адрес администрации города 6 сентября поступило информационное письмо прокуратуры города Архангельска, в котором были указаны риски обжалования участниками результатов аукциона по причине размещения незаконных рекламных конструкций на участках, включенных в лоты аукциона.

В связи с возможной отменой итогов указанного аукциона в судебном порядке, что может привести к существенным убыткам городского бюджета, администрацией Архангельска было принято решение об отмене аукциона.

В ближайшее время будут проведены работы по демонтажу рекламных конструкций силами городских властей. Также в кратчайшие сроки будет подготовлена новая аукционная документация на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Проведение аукциона ориентировочно планируется до конца года.

Всего за 2016-2017 годы было демонтировано более 500 единиц рекламных конструкций.

Напомним, что последние громкое дело, касающееся рекламного рынка Архангельска, было связано именно с наружной рекламой.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

(фото с сайта arhregion.ru)

 

11 сентябрь 12:20 | : Экономика

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